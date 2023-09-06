وذكر“ماساتو كاندا” نائب وزير المالية للشؤون الدولية للصحفيين: أن تحركات المضاربة يمكن رؤيتها في سوق الصرف الأجنبي، محذرًا من أنه إذا استمرت تلك التحركات فإن الحكومة ستتعامل معها بشكل مناسب دون استبعاد أي خيارات، وذلك وفقًا لما نقلته“رويترز”.

وقال“توني سيكامور” محلل السوق لدى“آي جي”: يستمر الدولار مقابل الين في الارتفاع ما يجعل قطاع التصدير بأكمله في اليابان أكثر قدرة على المنافسة، متوقعًا احتمالية ارتفاع مؤشر“نيكي” إلى 35 ألف نقطة هذا العام.

وأغلق مؤشر“نيكي” الجلسة مرتفعًا 0.62% عند 33241 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا“توبكس” 0.62%؜ إلي 2392 نقطة.

وانخفضت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.32% عند 146.24 ين.

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