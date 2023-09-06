Wednesday, 06 September 2023 05:17 GMT

الأسهم اليابانية تواصل ارتفاعها بعد التحذير بشأن تحركات المضاربة في الين

9/6/2023 4:15:17 AM
(MENAFN- Al-BoNews) واصلت الأسهم اليابانية ارتفاعها في تعاملات اليوم الأربعاء مع ارتداد الين من أدنى مستوياته في عشرة أشهر مقابل الدولار بعدما أصدرت اليابان تحذيرًا بشأن التحركات الحادة للعملة المحلية ما عزز التكهنات باحتمالية تدخل الحكومة حال واصلت العملة تراجعها.

وذكر“ماساتو كاندا” نائب وزير المالية للشؤون الدولية للصحفيين: أن تحركات المضاربة يمكن رؤيتها في سوق الصرف الأجنبي، محذرًا من أنه إذا استمرت تلك التحركات فإن الحكومة ستتعامل معها بشكل مناسب دون استبعاد أي خيارات، وذلك وفقًا لما نقلته“رويترز”.

وقال“توني سيكامور” محلل السوق لدى“آي جي”: يستمر الدولار مقابل الين في الارتفاع ما يجعل قطاع التصدير بأكمله في اليابان أكثر قدرة على المنافسة، متوقعًا احتمالية ارتفاع مؤشر“نيكي” إلى 35 ألف نقطة هذا العام.

وأغلق مؤشر“نيكي” الجلسة مرتفعًا 0.62% عند 33241 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا“توبكس” 0.62%؜ إلي 2392 نقطة.

وانخفضت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.32% عند 146.24 ين.

أرقام

MENAFN06092023000202011048ID1107014914

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث