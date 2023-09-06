الأسهم اليابانية تواصل ارتفاعها بعد التحذير بشأن تحركات المضاربة في الين
التاريخ
9/6/2023 4:15:17 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
واصلت الأسهم اليابانية ارتفاعها في تعاملات اليوم الأربعاء مع ارتداد الين من أدنى مستوياته في عشرة أشهر مقابل الدولار بعدما أصدرت اليابان تحذيرًا بشأن التحركات الحادة للعملة المحلية ما عزز التكهنات باحتمالية تدخل الحكومة حال واصلت العملة تراجعها.
وذكر“ماساتو كاندا” نائب وزير المالية للشؤون الدولية للصحفيين: أن تحركات المضاربة يمكن رؤيتها في سوق الصرف الأجنبي، محذرًا من أنه إذا استمرت تلك التحركات فإن الحكومة ستتعامل معها بشكل مناسب دون استبعاد أي خيارات، وذلك وفقًا لما نقلته“رويترز”.
وقال“توني سيكامور” محلل السوق لدى“آي جي”: يستمر الدولار مقابل الين في الارتفاع ما يجعل قطاع التصدير بأكمله في اليابان أكثر قدرة على المنافسة، متوقعًا احتمالية ارتفاع مؤشر“نيكي” إلى 35 ألف نقطة هذا العام.
وأغلق مؤشر“نيكي” الجلسة مرتفعًا 0.62% عند 33241 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا“توبكس” 0.62% إلي 2392 نقطة.
وانخفضت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.32% عند 146.24 ين.
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