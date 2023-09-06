ارتفاع سهم مطورة العقارات الصينية إيفرجراند بأكثر من 70%

ارتفاع سهم مطورة العقارات الصينية إيفرجراند بأكثر من 70%
التاريخ
9/6/2023 4:15:17 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قفز سهم شركة التطوير العقاري الصينية“إيفرجراند” بأكثر من 70% في تعاملات بورصة هونج كونج اليوم الأربعاء، وقاد قطاع العقارات ليكون الأكثر ربحًا ضمن مؤشر“هانج سنج”.
وقلص سهم“إيفرجراند” مكاسبه قليلاً إلى 60%، بعدما قفز في وقت سابق بأكثر من 70%.
كما ارتفعت أسهم أخرى بقطاع العقارات، منها“كانتري جاردن هولدينجز” بنسبة 16.83%، و”لوجان جروب” 24.10%، ما دفع مرشر“هانج سنج” العقاري للارتفاع بحوالي 3.45%.
وذلك بعدما تمكنت“كانتري جاردن” الثلاثاء من سداد 22.5 مليون دولار من مدفوعات فوائد سندات، التي كانت تستحق في الأصل في أغسطس، ولكن الشركة تمكنت من سداد المدفوعات قبل ساعات من انتهاء فترة سماح مدتها 30 يومًا.
أرقام
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