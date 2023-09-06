ارتفاع سهم مطورة العقارات الصينية إيفرجراند بأكثر من 70%

وقلص سهم“إيفرجراند” مكاسبه قليلاً إلى 60%، بعدما قفز في وقت سابق بأكثر من 70%.

كما ارتفعت أسهم أخرى بقطاع العقارات، منها“كانتري جاردن هولدينجز” بنسبة 16.83%، و”لوجان جروب” 24.10%، ما دفع مرشر“هانج سنج” العقاري للارتفاع بحوالي 3.45%.

وذلك بعدما تمكنت“كانتري جاردن” الثلاثاء من سداد 22.5 مليون دولار من مدفوعات فوائد سندات، التي كانت تستحق في الأصل في أغسطس، ولكن الشركة تمكنت من سداد المدفوعات قبل ساعات من انتهاء فترة سماح مدتها 30 يومًا.

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