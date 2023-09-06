وقالت الشركة المشغلة للمحطة – حسبما ذكر راديو“فرنسا الدولي” اليوم الأربعاء – إن هذا القرار يأتي لمواجهة مستويات التلوث القياسية في جاكرتا.

ولم يذكر الراديو المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وتعد إندونيسيا أكبر مصدري الفحم في العالم، وأحد أكبر مطلقي انبعاثات الكربون في العالم، ورغم إعلانها أهدافا لتحقيق تحول الطاقة فإنها تواجه عقبات عدة.

وكانت جاكرتا قد أعلنت في وقت سابق مساعي لخفض الاعتماد على الفحم الذي يشكل أكثر من نصف قدرات توليد الكهرباء، فضلا عن زيادة إسهامات الطاقة المتجددة، سعيا إلى خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وصولا إلى تحقيق الحياد الكربوني عام 2060.

يذكر أن إندونيسيا حصلت على تمويل بقيمة 20 مليار دولار خلال فعاليات مجموعة الـ20 عام 2022 المنصرم، لتمويل تحول الطاقة بقيمة 20 مليار دولار في إطار خطة شراكة انتقال الطاقة العادل.