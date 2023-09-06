إندونيسيا تخفض إنتاج الكهرباء في محطة تعمل بالفحم إلى نحو النصف
التاريخ
9/6/2023 4:15:17 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قررت إندونيسيا خفض إنتاج الكهرباء في محطة طاقة عملاقة تعمل بالفحم وتقع بالقرب من العاصمة جاكرتا بمقدار النصف تقريبا.
وقالت الشركة المشغلة للمحطة – حسبما ذكر راديو“فرنسا الدولي” اليوم الأربعاء – إن هذا القرار يأتي لمواجهة مستويات التلوث القياسية في جاكرتا.
ولم يذكر الراديو المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.
وتعد إندونيسيا أكبر مصدري الفحم في العالم، وأحد أكبر مطلقي انبعاثات الكربون في العالم، ورغم إعلانها أهدافا لتحقيق تحول الطاقة فإنها تواجه عقبات عدة.
وكانت جاكرتا قد أعلنت في وقت سابق مساعي لخفض الاعتماد على الفحم الذي يشكل أكثر من نصف قدرات توليد الكهرباء، فضلا عن زيادة إسهامات الطاقة المتجددة، سعيا إلى خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وصولا إلى تحقيق الحياد الكربوني عام 2060.
يذكر أن إندونيسيا حصلت على تمويل بقيمة 20 مليار دولار خلال فعاليات مجموعة الـ20 عام 2022 المنصرم، لتمويل تحول الطاقة بقيمة 20 مليار دولار في إطار خطة شراكة انتقال الطاقة العادل.
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