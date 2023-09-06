وأضاف عباس، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة“ ثنك كوميرشال “، أن الدولة تجد إقبالا جيدًا من المستثمرين على طروحات الأراضى المقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية.

وقال معاون وزير الإسكان، إن وزارة الإسكان قدمت تيسيرات لمساندة القطاع العقارى، منها ترحيل أقساط الأراضى وتخفيض سعر الفائدة وزيادة فترات تنفيذ المشروعات.

وأضاف عباس:“وزارة الإسكان تتعاون مع المطورين لحل أى أزمة تواجه القطاع العقارى، ونناقش أى طلبات يتم تقديمها من الشركات العقارية”.

وأشار عباس، إلى أن القطاع العقارى يشهد نموا فى المبيعات سواء لدى وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية، ولدى شركات الاستثمار العقارى أيضا.