وليد عباس: 85 مستثمر تنافسوا على 32 قطعة أرض مطروحة من ((المجتمعات العمرانية))
التاريخ
9/6/2023 4:15:17 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه، إن هيئة المجتمعات العمرانية تلقت خلال الشهر الماضى طلبات من 85 مستثمر للمنافسة على 32 قطعة أرض تم طرحها باستثمارات نحو 2 مليار جنيه.
وأضاف عباس، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة“ ثنك كوميرشال “، أن الدولة تجد إقبالا جيدًا من المستثمرين على طروحات الأراضى المقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية.
وقال معاون وزير الإسكان، إن وزارة الإسكان قدمت تيسيرات لمساندة القطاع العقارى، منها ترحيل أقساط الأراضى وتخفيض سعر الفائدة وزيادة فترات تنفيذ المشروعات.
وأضاف عباس:“وزارة الإسكان تتعاون مع المطورين لحل أى أزمة تواجه القطاع العقارى، ونناقش أى طلبات يتم تقديمها من الشركات العقارية”.
وأشار عباس، إلى أن القطاع العقارى يشهد نموا فى المبيعات سواء لدى وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية، ولدى شركات الاستثمار العقارى أيضا.
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