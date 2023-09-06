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أرمينيا وأمريكا تجريان مناورات عسكرية الأسبوع المقبل

9/6/2023 4:12:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) يريفان/PNN- قالت وزارة الدفاع في أرمينيا، اليوم الأربعاء، إن أرمينيا والولايات المتحدة ستجريان تدريبات عسكرية مشتركة في أرمينيا اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأضافت في بيان: "في إطار التحضير للمشاركة في مهام حفظ السلام الدولية، ستعقد التدريبات المشتركة بين أرمينيا والولايات المتحدة 'إيجل بارتنر 2023' في الفترة من 11 إلى 20 سبتمبر في أرمينيا".

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