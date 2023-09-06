أرمينيا وأمريكا تجريان مناورات عسكرية الأسبوع المقبل

أرمينيا وأمريكا تجريان مناورات عسكرية الأسبوع المقبل
التاريخ
9/6/2023 4:12:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
يريفان/PNN- قالت وزارة الدفاع في أرمينيا، اليوم الأربعاء، إن أرمينيا والولايات المتحدة ستجريان تدريبات عسكرية مشتركة في أرمينيا اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وأضافت في بيان: "في إطار التحضير للمشاركة في مهام حفظ السلام الدولية، ستعقد التدريبات المشتركة بين أرمينيا والولايات المتحدة 'إيجل بارتنر 2023' في الفترة من 11 إلى 20 سبتمبر في أرمينيا".
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