هيئة الأسرى: معتقلو حوارة يعانون أوضاعا حياتية قاسية

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، عقب زيارة محاميها عنان خضر للمعتقل، أن معتقل "حوارة" يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، كما أن إدارة المعتقل لا توفر لهم المياه الساخنة للاستحمام منذ أكثر من أسبوعين، وكذلك عدم وجود أغطية كافية للمعتقلين.

وناشدت الهيئة المؤسسات الحقوقية والقانونية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، بضرورة إجراء زيارة عاجلة للوقوف على الأوضاع الصحية واللاإنسانية التي يتعرض لها الأسرى داخل المعتقل، ومحاسبة سلطات الاحتلال على ما ترتكبه من انتهاكات بحقهم.

يشار إلى أن الاحتلال يعتقل

آلاف الأسرى، في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق، بينهم ما يزيد على

1200 معتقل إداري، و34 أسيرة، و170 طفلًا قاصرًا، إلى جانب 700 أسير مريض.