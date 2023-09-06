حالة الطقس: أجواء حارة الى شديدة الحرارة

حالة الطقس: أجواء حارة الى شديدة الحرارة
التاريخ
9/6/2023 4:12:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن تتأثر البلاد، اليوم الأربعاء، بكتلة هوائية حارة وجافة لذا يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وغدا الخميس، يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والجمعة، يكون الجو شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والسبت، يكون الجو شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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