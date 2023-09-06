(MENAFN
) قللت مجموعة "غولدمان ساكس" من امكانية تعرض اقتصاد أمريكا الى الركود، لحوالي 15 بالمئة من 20 بالمئة قبلاَ، حيث يلفت تراجع التضخم، وسوق العمل المرنة، إلى أن "الاحتياطي الفيدرالي" من الممكن أن لا يلجأ إلى استمرار موجة زيادة الفائدة.
كما أفاد كبير الاقتصاديين في "غولدمان" جان هاتزيوس، في بيان بحثي، بأن "الدخل الحقيقي المتاح للتصرف سيتسارع من جديد في 2024، نظراً لاستمرار النمو القوي للوظائف، وارتفاع الأجور الحقيقية".
كذلك اعتبر أنه "ما زلنا نختلف بشدة مع فكرة أن التراجع المتزايد الناتج من "الفترات الطويلة والمتغيرة" للسياسة النقدية، من شأنه أن يدفع الاقتصاد نحو الركود". وعد أن ما نتج عن تشديد السياسات النقدية، يواصل الانخفاض "قبل أن يختفي تماماً بحلول أوائل عام 2024".
في حين تعد تقييمات هاتزيوس للركود، أدنى بمراجل من توافق "بلومبرغ" الواصل الى 60 بالمئة, وأن المجموعة أشد تفاؤلاً من رفقائها بخصوص نمو الاقتصاد الأمريكي، وتتكهن متوسط نمو عند 2 بالمئة الى آخر السنة القادمة .
وصرح هاتزيوس أن زيادة سعر الفائدة في أيلول من قبل مصرف الاحتياطي الفيدرالي كان "غير مطروح على الطاولة", وأن العائق أمام زيادة سعر الفائدة في تشرين الثاني "كبيرة".
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