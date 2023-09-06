تسعى جمعية مستثمرى السادات إلى زيادة صادرات المنطقة إلى 7 مليارات دولار بنهاية العام المالى الجارى مقابل 5 مليارات دولارات العام المالى الماضى، بدعم من الأسواق التصديرية التى تمكنت المصانع من الوصول إليها والطلبات التصديرية الجديدة المتدفقة على المدينة.

قال شادى عرفات نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية لـ“البورصة”، إن المدينة تسهم بنحو 15% من الصادرات غير البترولية لمصر، لذلك من المتوقع أن تشهد زيادة بنفس المعدلات بنهاية العام المالى الجارى.

ذكر أن عدد المصانع بالمنطقة يصل حاليًا إلى ألفى مصنع عامل وتحت الإنشاء، متوقعًا زيادتها خلال الشهور المقبلة بعد طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية للفرص الاستثمارية الجديدة.

تعد مدينة السادات بمحافظة المنوفية من مدن الجيل الأول، وتتبع إداريًا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأنشئت بقرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 1978 لتصبح مجتمعا عمرانياً جديداً يرتكز على النشاطين الصناعى والزراعى بجانب التوطن السكانى.

وتضم المدينة 5 مناطق صناعية، ويحيط بها حزام أخضر بمساحة 30 ألف فدان، مما جعل منظمة الصحة العالمية تضعها على تصنيف أفضل عشر مجتمعات صناعية فى الشرق الأوسط لنظافة بيئتها وسلامة مواردها الطبيعية.

قال شادى عرفات نائب رئيس الجمعية، إن المميزات التى تتمتع بها المدينة رفعت الطلب على الاستثمار فيها، لذلك على الحكومة أن تتوسع فى أكثر فى منح الحوافز لتحقيق أهدافها خلال الفترة المقبلة.

قال عرفات، إن حجم استثمارات المدينة يصل حاليًا إلى 17 مليار جنيه موزعة على جميع الأنشطة الصناعية فى مجالات الحديد والصلب والسيراميك والأدوية والصناعات الورقية وصناعات السيارات إضافة إلى الصناعات الهندسية والكهربائية والمنزلية والأغذية.

ذكر أن مدينة السادات تعد واحدة من أقدم المدن الصناعية وأفضلها، نظراً لموقعها المميز بين القاهرة والإسكندرية ما يؤهلها لاستيعاب العمالة المدربة من المنوفية والبحيرة والمحافظات المجاورة، نظراً لقربها من المناطق الزراعية لافتا إلى أن حجم العمالة بالمدينة حاليًا يتجاوز 250 ألف عامل.

لفت إلى أن هيئة التنمية الصناعية طرحت 152 قطعة أرض مؤخراً بالمنطقة الصناعية بمساحة 336.4 ألف متر مربع، وتستهدف الهيئة جمع 370 مليون جنيه من البيع بسعر 1100 جنيه للمتر.

واستحوذت مشروعات مواد البناء على الحصة الأكبر من تلك الفرص لتشمل 82 قطعة أرض بينما حصلت الغزل والنسيج على 40 قطعة والصناعات الدوائية على 24 قطعة.

نوه عرفات إلى أن المنصة الإلكترونية التى أطلقتها الجمعية مؤخرًا تتيح للجمعية عرض خدماتها وتعمل كحلقة وصل بين مقدمى الخدمات والمستهلك، كما تمنج الميزة لتسجيل منتجات الشركات غير التابعة لها وعرضها أيضًا.

وتضم المنصة حزمة من الخدمات أبرزها توفير خدمات التوظيف والتدريب والتأهيل الوظيفى إلى جانب ميكنة جميع الخدمات التى توفرها الجمعية لأعضائها بشكل إلكترونى، كما تتيح المنصة تصنيف المنتجات المختلفة لتسهيل حصول المستثمرين على فرص تسويقية لهم.

أشار عرفات إلى أنه من المقرر أن تتضمن المنصة عرضاً شاملاً للخدمات التى توفرها الجهات الحكومية المعنية بتطوير القطاعات الصناعية والتجارية، ومنها مركز تحديث الصناعة والمجالس التصديرية إلى جانب عرض الخدمات المالية غير المصرفية التى تقدمها جهات التمويل المختلفة كجمعيات وشركات التمويل وشركات التأمين.

لفت إلى أن الجمعية بصدد التعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لتوفير فرص تسويقية وتصديرية لمصنعى المدينة فى دول أفريقيا.

أشار إلى أن الجمعية تعاونت مع هيئة التنمية الألمانية giz منذ أكثر من عشر سنوات للتشبيك بين خدمات المصنعين وتطوير المنصة الإلكترونية والمصانع كما تتيح تدريب للعمالة فى المدينة، كما أتاحت فرص التعليم المزدوج كبديل للثانوية والذى يركز على تدريب الطلاب أكاديمياً فى مراكز خاصة بمقدمى الخدمة والعمل.

كتب: أحمد غنيم