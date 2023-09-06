تعتزم شركة مخاطر الائتمان التابعة للبنك المركزى، توقيع بروتوكول مع جمعية مستثمرى السادات لدراسة احتياجات المصانع بمنطقة السادات وصرف التمويلات التى تحتاجها.

قال عمر رياض، المدير التنفيذى لإدارة تطوير الأعمال بالشركة، إن البروتوكول يستهدف التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة، والتى يقل رأسمالها عن 200 مليون جنيه وفقا لتعريف قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020.

وبحسب القانون فإن المشروعات متناهية الصغر هى التى يقل رأسمالها عن المليون جنيه، والمشروعات الصغيرة التى يتراوح رأسمالها من مليون إلى 50 مليون جنيه، والمشروعات المتوسطة التى يتراوح رأسمالها بين 50 مليونا و200 مليون جنيه.

أضاف رياض لـ”البورصة” أن خطة الشركة ترتكز على الوصول إلى أصحاب الأعمال المستهدفين من خلال شراكاتها المتعددة مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية والتجارية المختلفة والاتحادات وجمعيات المستثمريين.

لفت إلى أن الشركة تسعى من خلال البروتوكول إلى مساندة أعضاء جمعية مستثمرى السادات بالشراكة مع البنوك فى تحمل جزء من المخاطر المتوقعة، وتتفاوت طبقاً للقطاع المستهدف وطبيعة النشاط ونوع الائتمان الممنوح.

وبحسب رياض، من المقرر ان تشهد الفترة المقبلة حزمة بروتوكولات للشركة مع الجهات المشار إليها لسداد الاحتياجات التمويلية لأصحاب الأعمال وتمكينهم من توفير نحو مليون فرصة عمل بنهاية عام 2026.

قال رياض فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن الشركة تعتزم طرح منتجات جديدة تشمل أنشطة التأجير التمويلى، والتخصيم، وضمان الصادرات، ودعم منتجات ضمان الاستثمار من رأس المال المخاطر والتوريقً وغيرها.

بلغ حجم محفظة الائتمان المضمونة من شركة ضمان مخاطر الائتمان نحو 197 مليار جنيه فيما تجاوز عدد العملاء المستفيدين من المحفظة الائتمانية للشركة 210 آلاف عميل بنهاية ديسمبر 2022 بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى.

يذكر أن شركة مخاطر الائتمان بدأت عملها عام، بمساهمة من 7 بنوك والبنك المركزى.

لفت رياض إلى أن شركة ضمان مخاطر الائتمان تعد الشركة الوحيدة المنوط بها إصدار الضمانات فى مصر من خلال الدعم الحكومى والدولى الميسر لها بهدف تشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم لمختلف العملاء.

ونوه إلى أن الشركة كأحد أذرع الدولة الرئيسية لدعم فئة أصحاب الأعمال ساهمت فى تفعيل مباردات الحكومة، والبنك المركزى ضمن دورها التنموى لتعزيز الاستثمار ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن بينها مبادرات إحلال السيارات بالغاز الطبيعى، ومبادرات دعم قطاعات الصناعة والزراعة، وغيرها من المبادرات.

كتب: أحمد غنيم