((تحديث الصناعة)) يوفر الدعم الفنى لـ 200 منشأة صناعية فى مدينة السادات
التاريخ
9/6/2023 4:01:58 AM
(MENAFN- Al-BoNews) راشد: المركز أجرى 73 دراسة قطاعية لزيادة الفرص التنافسية والتصديرية
قال طارق راشد مدير فروع مركز تحديث الصناعة بمدينة السادات، إن المركز ساهم فى توفير خدمات الدعم الفنى لنحو 200 منشأة صناعية بمدينة السادات من خلال فرع المركز الموجود بالمدينة.
أضاف راشد لـ“البورصة”، أن المركز بصدد التوسع فى تقديم خدماته الفنية لمسثمرى المدينة خلال الفترة المقبلة للمساهمة فى القضاء على المشكلات التى تواجه المستثمرين وتعزيز قدرتهم التنافسية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصديرى.
أوضح أن المركز قدم أكثر من 9 آلاف خدمة من خلال 15 فرعاً موزعاً على المحافظات، تضمنت الخدمات رفع كفاءة العاملين وزيادة إنتاجية المصانع والتحول للاقتصاد الأخضر.
ذكر راشد أن المركز أجرى نحو 73 دراسة قطاعية لزيادة الفرص التنافسية والتصديرية للقطاعات المختلفة.
نوه راشد إلى أن المركز أطلق أربعة برامج تهدف للتحول للاقتصاد الأخضر وتعميق المنتج المحلى، وتضمن الأول تشجيع الأنشطة الصناعية لاستخدام الطاقة المتجددة، بينما تضمن الثانى بكل فخر صنع في مصر، وتوطين وتعظيم المنتج المحلي وزيادة الاعتمادية من خلال تحسين جودة المنتجات.
تابع: تضمن الثالث تنظيم ملتقى الإبداع للربط بين القطاع الصناعى والجهات الأكاديمية لإيجاد حلول للمشكلات التى تعانى منها القطاعات من خلال الجهات البحثية الحكومية والخاصة، وتضمن البرنامج الأخير الانتهاء من أول علامات مسجلة من الصناعات الحرفية والتراثية.
لفت راشد إلى أنه تم تصنيف عملاء المركز وفقاً لرأس مال المشروعات حيث تصنف الصغيرة منها بالأقل من 50 مليون جنيه، والمتوسطة من 50 إلى 200 مليون وما يزيد يصنف مشروعات كبرى.
ولفت إلى أن المركز بصدد تنفيذ استراتيجياته من 2022 إلى 2025، والتى تتضمن تنفيذ محورين هما زيادة دعم التنمية الصناعية من خلال توطين وتأهيل الشركات المحلية للتصدير والثانى تعزيز توجه الشركات نحو التنافسية والاستدامة واستخدام الطاقة النظيفة للترويج للثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الدائرى.
كتب: أحمد غنيم
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