قال طارق راشد مدير فروع مركز تحديث الصناعة بمدينة السادات، إن المركز ساهم فى توفير خدمات الدعم الفنى لنحو 200 منشأة صناعية بمدينة السادات من خلال فرع المركز الموجود بالمدينة.

أضاف راشد لـ“البورصة”، أن المركز بصدد التوسع فى تقديم خدماته الفنية لمسثمرى المدينة خلال الفترة المقبلة للمساهمة فى القضاء على المشكلات التى تواجه المستثمرين وتعزيز قدرتهم التنافسية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصديرى.

أوضح أن المركز قدم أكثر من 9 آلاف خدمة من خلال 15 فرعاً موزعاً على المحافظات، تضمنت الخدمات رفع كفاءة العاملين وزيادة إنتاجية المصانع والتحول للاقتصاد الأخضر.

ذكر راشد أن المركز أجرى نحو 73 دراسة قطاعية لزيادة الفرص التنافسية والتصديرية للقطاعات المختلفة.

نوه راشد إلى أن المركز أطلق أربعة برامج تهدف للتحول للاقتصاد الأخضر وتعميق المنتج المحلى، وتضمن الأول تشجيع الأنشطة الصناعية لاستخدام الطاقة المتجددة، بينما تضمن الثانى بكل فخر صنع في مصر، وتوطين وتعظيم المنتج المحلي وزيادة الاعتمادية من خلال تحسين جودة المنتجات.

تابع: تضمن الثالث تنظيم ملتقى الإبداع للربط بين القطاع الصناعى والجهات الأكاديمية لإيجاد حلول للمشكلات التى تعانى منها القطاعات من خلال الجهات البحثية الحكومية والخاصة، وتضمن البرنامج الأخير الانتهاء من أول علامات مسجلة من الصناعات الحرفية والتراثية.

لفت راشد إلى أنه تم تصنيف عملاء المركز وفقاً لرأس مال المشروعات حيث تصنف الصغيرة منها بالأقل من 50 مليون جنيه، والمتوسطة من 50 إلى 200 مليون وما يزيد يصنف مشروعات كبرى.

ولفت إلى أن المركز بصدد تنفيذ استراتيجياته من 2022 إلى 2025، والتى تتضمن تنفيذ محورين هما زيادة دعم التنمية الصناعية من خلال توطين وتأهيل الشركات المحلية للتصدير والثانى تعزيز توجه الشركات نحو التنافسية والاستدامة واستخدام الطاقة النظيفة للترويج للثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الدائرى.

كتب: أحمد غنيم