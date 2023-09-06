((تنمية المشروعات)) يُقرض 2.4 مليار جنيه فى المنوفية منذ تأسيسه
التاريخ
9/6/2023 4:01:58 AM
(MENAFN- Al-BoNews) حجازى: توفير قروض تصل إلى 20 مليون جنيه للمشروع لزيادة القدرات التصديرية
بلغت الحصيلة التمويلية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بمحافظة المنوفية نحو 2.4 مليار جنيه.
قال إيهاب حجازى مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بمحافظة المنوفية، إن عدد المشروعات المستفيدة من التمويلات الممنوحة من الجهاز منذ افتتاحه قبل 18 عامًا بلغت نحو 84 ألف مشروع بجميع القطاعات الصناعية والتجارية.
أضاف حجازى لـ”البورصة”، أن الجهاز يقدم نوعين من الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات المستفيدة حيث تتضمن الخدمات المالية توفير قروض تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 20 مليون بحسب الفجوة التمويلية للمشروع، وبعد دراسة الطلبات المقدمة.
ذكر أن الجهاز خصص وحدة لمساعدة المتقدم باستكمال مستنداته وفى حال إتمام التمويل يقوم الجهاز بالمتابعة للتأكد من عدم وجود مشكلات قد تؤثر على سير العملية الإنتاجية فى المستقبل.
وأوضح حجازى أن الجهاز يتبنى ثلاث نوافذ تمويلية تشمل الإقراض المباشر من مكاتب الأقاليم والبنوك المتعاقدة مع الجهاز بشروط معينة إضافة إلى الجمعيات الأهلية للوصول للجهات المهمشة فى الأماكن النائية.
ذكر أن الجهاز يتعاقد مع الجمعية المصرية للتأمين التعاونى للتأمين على المشروعات الممولة من الجهاز ضد مخاطر التعثر، حيث تتكلف الجمعية نحو 80% من قيمة التعثر والباقى يتكلفه به الجهاز.
قال محمد العليمي مسئول الخدمات غير المالية بفرع جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية لـ“البورصة” إن الخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات التى يمولها الجهاز تتضمن مساعدة المشروعات من البداية حتى التصدير.
أضاف أنه بعد اختيار المشروعات يتم تنظيم دورة أخرى للعميل باسم“ابدأ مشروعك” لمدة خمسة أيام للتدريب على كيفية عمل خطة عمل تشمل الخطة التسويقية والفنية والمالية لدراسة السوق.
تابع العليمى:“يقدم الجهاز الدورات بشكل مجانى بالكامل كما يوفر خدمة المعلومات والتى تساعد على التعرف على موردين الخامات والمعدات وغيرها من المعلومات التى يوفرها الجهاز لمقدمى الخدمة”.
وينظم فرع الجهاز بالمنوفية معارض متخصصة لمنتجات مثل الصناعات اليدوية فى أشمون، والتى تساعد على حل مشكلات التسويق لمقدمى الخدمات الصغيرة كما تعقد معارض موسمية كمعرض أهلاً رمضان أو معرض أهلاً مدارس أو معارض المولد النبوي وعيد الأم وغيرها من المناسبات للتوسيع فى تسويق منتجات العملاء.
أوضح العليمى أن الجهاز يقدم خدمة التكامل بين المشروعات، حيث تم عقد بروتوكول مع الشركة المصرية للترقيم منذ 2010 لتوفير خصم 50% على الراغبين فى تكويد منتجاتهم ووضع باركود ليساعد مقدم الخدمة على التصدير وإتاحة بيانات المنتج والمصنع من خلال تطبيقات الهاتف استفاد منها أكثر من 150 مشروعا فى المنوفية.
نوه العليمى إلى أن وجود وحدة بالفرع للمساهمة فى تحويل المشاريع غير الرسمية إلى رسمية عن طريق توفير الرخص والسجلات والبطاقات التجارية.
كتب: أحمد غنيم
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