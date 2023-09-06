بلغت الحصيلة التمويلية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بمحافظة المنوفية نحو 2.4 مليار جنيه.

قال إيهاب حجازى مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بمحافظة المنوفية، إن عدد المشروعات المستفيدة من التمويلات الممنوحة من الجهاز منذ افتتاحه قبل 18 عامًا بلغت نحو 84 ألف مشروع بجميع القطاعات الصناعية والتجارية.

أضاف حجازى لـ”البورصة”، أن الجهاز يقدم نوعين من الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات المستفيدة حيث تتضمن الخدمات المالية توفير قروض تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 20 مليون بحسب الفجوة التمويلية للمشروع، وبعد دراسة الطلبات المقدمة.

ذكر أن الجهاز خصص وحدة لمساعدة المتقدم باستكمال مستنداته وفى حال إتمام التمويل يقوم الجهاز بالمتابعة للتأكد من عدم وجود مشكلات قد تؤثر على سير العملية الإنتاجية فى المستقبل.

وأوضح حجازى أن الجهاز يتبنى ثلاث نوافذ تمويلية تشمل الإقراض المباشر من مكاتب الأقاليم والبنوك المتعاقدة مع الجهاز بشروط معينة إضافة إلى الجمعيات الأهلية للوصول للجهات المهمشة فى الأماكن النائية.

ذكر أن الجهاز يتعاقد مع الجمعية المصرية للتأمين التعاونى للتأمين على المشروعات الممولة من الجهاز ضد مخاطر التعثر، حيث تتكلف الجمعية نحو 80% من قيمة التعثر والباقى يتكلفه به الجهاز.

قال محمد العليمي مسئول الخدمات غير المالية بفرع جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية لـ“البورصة” إن الخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات التى يمولها الجهاز تتضمن مساعدة المشروعات من البداية حتى التصدير.

أضاف أنه بعد اختيار المشروعات يتم تنظيم دورة أخرى للعميل باسم“ابدأ مشروعك” لمدة خمسة أيام للتدريب على كيفية عمل خطة عمل تشمل الخطة التسويقية والفنية والمالية لدراسة السوق.

تابع العليمى:“يقدم الجهاز الدورات بشكل مجانى بالكامل كما يوفر خدمة المعلومات والتى تساعد على التعرف على موردين الخامات والمعدات وغيرها من المعلومات التى يوفرها الجهاز لمقدمى الخدمة”.

وينظم فرع الجهاز بالمنوفية معارض متخصصة لمنتجات مثل الصناعات اليدوية فى أشمون، والتى تساعد على حل مشكلات التسويق لمقدمى الخدمات الصغيرة كما تعقد معارض موسمية كمعرض أهلاً رمضان أو معرض أهلاً مدارس أو معارض المولد النبوي وعيد الأم وغيرها من المناسبات للتوسيع فى تسويق منتجات العملاء.

أوضح العليمى أن الجهاز يقدم خدمة التكامل بين المشروعات، حيث تم عقد بروتوكول مع الشركة المصرية للترقيم منذ 2010 لتوفير خصم 50% على الراغبين فى تكويد منتجاتهم ووضع باركود ليساعد مقدم الخدمة على التصدير وإتاحة بيانات المنتج والمصنع من خلال تطبيقات الهاتف استفاد منها أكثر من 150 مشروعا فى المنوفية.

نوه العليمى إلى أن وجود وحدة بالفرع للمساهمة فى تحويل المشاريع غير الرسمية إلى رسمية عن طريق توفير الرخص والسجلات والبطاقات التجارية.

كتب: أحمد غنيم