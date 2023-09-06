((توظيف السادات)) يستهدف توفير ألف فرصة عمل بالمدينة

((توظيف السادات)) يستهدف توفير ألف فرصة عمل بالمدينة
التاريخ
9/6/2023 4:01:58 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
يستهدف مكتب التوظيف التابع لجمعية مستثمرى السادات توفير نحو ألف فرصة عمل للعمالة الفنية بنهاية العام الحالى.
قالت هدير محمد مسئول التقييم والمتابعة بالمكتب، إنه تم توفير ما يزيد على 650 فرصة عمل مؤخرًا لتلبية احتياجات مصانع المدينة من العمالة الفنية بالقطاعات الصناعية المختلفة.
أضافت أن المكتب يقوم بتأهيل العمالة الفنية من خلال بروتوكولات وكورسات تدريب تتم بالتعاون مع الجهات العالمية فى مصر والوكالات المانحة فى المقدمة منها الوكالة الألمانية للتنمية GIZ، لتدريب وتوفير فرص عمل للشباب تحت مظلة المبادرة القومية للتوظيف.
تابعت ((يقوم المركز بتقديم خدمات التدريب للفنيين لتأهيل العمالة وفقا لمتطلبات سوق العمل على أسس علمية وعملية باستخدام أحدث أساليب التعليم والتكنولوجيا)).
وذكرت أن خطة التوظيف بالمكتب تستهدف تفير فرص حقيقة للمتدربين لتطوير مهاراتهم وتحسين فرص الحصول على الوظائف التى تتطلبها احتياجات المنشآت الصناعية بالمدينة.
نوهت إلى أن الكورسات التى ينفذها المكتب للمتدربين بشكل مجانى بشكل كامل ويتم اعتمادها من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى وجمعية مستثمري مدينة السادات.
أضافت أن الجمعية أنشأت المرصد الإقليمى لدراسة سوق العمل، لتحديد احتياجات كل القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتوفير فرص عمل للشباب لتقليل نسبة البطالة فى المجتمع.
كتب: أحمد غنيم
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