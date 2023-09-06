((توظيف السادات)) يستهدف توفير ألف فرصة عمل بالمدينة

قالت هدير محمد مسئول التقييم والمتابعة بالمكتب، إنه تم توفير ما يزيد على 650 فرصة عمل مؤخرًا لتلبية احتياجات مصانع المدينة من العمالة الفنية بالقطاعات الصناعية المختلفة.

أضافت أن المكتب يقوم بتأهيل العمالة الفنية من خلال بروتوكولات وكورسات تدريب تتم بالتعاون مع الجهات العالمية فى مصر والوكالات المانحة فى المقدمة منها الوكالة الألمانية للتنمية GIZ، لتدريب وتوفير فرص عمل للشباب تحت مظلة المبادرة القومية للتوظيف.

تابعت ((يقوم المركز بتقديم خدمات التدريب للفنيين لتأهيل العمالة وفقا لمتطلبات سوق العمل على أسس علمية وعملية باستخدام أحدث أساليب التعليم والتكنولوجيا)).

وذكرت أن خطة التوظيف بالمكتب تستهدف تفير فرص حقيقة للمتدربين لتطوير مهاراتهم وتحسين فرص الحصول على الوظائف التى تتطلبها احتياجات المنشآت الصناعية بالمدينة.

نوهت إلى أن الكورسات التى ينفذها المكتب للمتدربين بشكل مجانى بشكل كامل ويتم اعتمادها من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى وجمعية مستثمري مدينة السادات.

أضافت أن الجمعية أنشأت المرصد الإقليمى لدراسة سوق العمل، لتحديد احتياجات كل القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتوفير فرص عمل للشباب لتقليل نسبة البطالة فى المجتمع.

كتب: أحمد غنيم