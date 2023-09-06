توقع تقرير بحثى، صادر عن مؤسسة فيتش سوليوشنز، وصول عائدات قطاع السياحة فى مصر بنهاية العام الجارى إلى 14.4 مليار دولار، على أن تصل إلى 17.4 مليار دولار بحلول عام 2027.

رجحت ((فيتش سوليوشنز))، استفادة قطاع السياحة المصرى من الفرص الواعدة المتمثلة فى زيادة عدد الوافدين المتوقع خلال العام الجارى، بعدما تعافت الأعداد بصورة كبيرة بعد تخطى وباء ((كورونا)).

توقع التقرير نمو عدد الوافدين إلى مصر بنسبة 11.6% على أساس سنوى ليصل إلى 13.1 مليون وافد بنهاية العام الجارى، مقارنة بـ11.7 مليون وافد فى عام 2022، لتكون أعلى من مستويات عام 2019.

وأكدت المؤسسة توقعاتها الإيجابية لزيادة عدد الوافدين خلال الفترة من 2023- 2027 ليصل إلى 15.2 مليون وافد سنوياً، وهو ما يمثل معدل نمو متوسطاً 5.4% على أساس سنوى.

ورجح التقرير، أن تأثير الحرب لن يكون بتلك القوة بالنسبة للسياح الروس الذين يفكرون فى السفر خارج روسيا؛ حيث ستكون مصر خياراً شائعاً، ليس فقط لأنها مفضلة منذ فترة طويلة للسياح الروس، ولكن أيضاً لأن الأسواق المتاحة للسياح الروس تقلصت؛ بسبب العقوبات.

وفقاً لـ((فيتش سوليوشنز))، مع تزايد أعداد السائحين الروس، وزيادة التكلفة فى الوجهات الأوروبية يمكن أن يؤدى الضغط الاقتصادى أيضاً إلى دفع السياح الروس الذين سعوا فى السابق إلى خيارات أكثر تكلفة وطويلة المدى، إلى البحث عن خيارات متوسطة المدى مثل مصر.

وبدأ عدد السائحين الوافدين إلى مصر فى التحسن منذ عام 2021 بقفزة نمو تصل إلى 117.5% على أساس سنوى ليصل إلى 8 ملايين سائح، بعد أن شهد السوق انكماشاً حاداً بنسبة 71.8% على أساس سنوى فى عام 2020؛ بسبب حظر وقيود السفر المرتبطة بفيروس كورونا.

بعد أن أدى الإغلاق الاقتصادى لقيود على السفر، عام 2020؛ بسبب جائحة كورونا تسبب ذلك فى انخفاض عدد الوافدين إلى 3.7 مليون وافد، مقابل 13 مليون وافد فى عام 2019.

ثم بدأت الحكومة المصرية فى تنفيذ تدابير لدعم تعافى قطاع السياحة فى النصف الثانى من 2020 مع تقديم اختبارات PCR فى المطارات السياحية الرئيسية، مثل الغردقة وشرم الشيخ، واستمر عدد الوافدين إلى مصر فى التعافى حتى عام 2022؛ حيث ارتفع عددهم بنسبة 46.8% على أساس سنوى ليصل إلى 11.7 مليون.

ورجحت ((فيتش سوليوشنز))، أن يصل عدد الوافدين إلى مصر من الشرق الأوسط إلى 3.3 مليون فى عام 2023، وهو أعلى من 3.2 مليون وافد من المنطقة فى فترة ما قبل الوباء (2019).

وبالنظر إلى المستقبل، توقع التقرير أن تصل إيرادات السياحة الخارجية، فى مصر إلى 17.4 مليار دولار أمريكى فى نهاية الفترة المتوقعة فى عام 2027؛ حيث سيؤدى تحسن الإنفاق الاستهلاكى فى أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نمو الإيرادات لكل زائر على مدى السنوات المقبلة.

بحسب ((فيتش))، تعد السياحة فى مصر منخفضة التكلفة نسبياً، ستستمر فى بعض المنتجعات المصرية فى جذب عدد متزايد من الزوار من الدول الأكثر حساسية للسعر فى جميع أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهى خطوة من شأنها خفض الإنفاق السياحى لكل زائر حتى عام 2027، موضحة أن التعافى فى مصر لا يزال هشاً بعض الشىء.

وتوقع التقرير نمو إجمالى القيمة المضافة فى مصر من أعمال الضيافة، وتحديداً أعمال الإقامة والخدمات الغذائية، بنسبة 51.3% على أساس سنوى بالعملة المحلية فى عام 2023 ليصل إلى 184.2 مليار جنيه، مقابل 121.8 مليار جنيه عام 2022.

وتوقعت ((فيتش سوليوشنز)) نمو إجمالى القيمة المضافة لخدمات الإقامة والطعام بمتوسط سنوى قدره 17.3% على أساس سنوى، خلال الفترة المتوقعة 2023- 2027، ليصل إلى 257.8 مليار جنيه فى عام 2027.

وأشار التقرير إلى أن مصر تملك ثروة قوية من العقارات الفاخرة على امتداد ساحل البحر الأحمر، وتستمر المؤسسات الدولية الكبرى فى تعزيز وجودها فى هذا القطاع، ومع الدعم الحكومى القوى لتشجيع الاستهلاك الدولى والمحلى فى الفنادق والمطاعم، مرجحة أن تظل مستويات الإنفاق على الضيافة فى تزايد حتى عام 2027.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى الوافدين للفنادق المصرية سيصل إلى 135.6 مليون وافد فى عام 2023، مقابل 129.2 مليون وافد فى عام 2022، وتبعاً للتقرير ستكون الزيادة فى إجمالى الإقامة متوافقة مع زيادة عدد الوافدين، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الفنادق فى مصر إلى 1440 فندقاً فى عام 2023، من 1290 فندقاً فى عام 2022، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين مع استمرار تعافى قطاع السياحة، بعد أن انخفض إجمالى الإقامة الفندقية بشكل حاد فى عام 2020؛ بسبب حظر السفر والقيود ليصل 43.0 مليون إجمالى المبيت فى عام 2020، مقابل 135.4 مليون إجمالى المبيت فى عام 2019، ما يعنى أن عام 2023 سيشهد انتعاشاً كاملاً فى إجمالى المبيت فى مصر مع ارتفاعه فوق مستويات ما قبل الوباء فى عام 2019، وسيستمر إجمالى ليالى الإقامة فى مصر فى الزيادة خلال الفترة المتبقية من توقعاتهم 2023- 2027 ليصل إلى 140.9 مليون ليلة فى عام 2027.

بدأت الحكومة المصرية، فى الربع الثانى من عام 2019، تقديم حزم تحفيز بقيمة 100 مليار جنيه لمساعدة الشركات، بما فى ذلك مخصصات قطاع السياحة، وفى عام 2021، مددت الحكومة دعمها لقطاع السياحة المحلية حتى مايو 2021، وأدرجت حوافز لتذاكر الطيران ومناطق الجذب السياحى، والإقامات الفندقية للمصريين والزوار من أسواق أخرى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويخطط العديد من مجموعات الفنادق العالمية الرائدة التى لها وجود فى مصر لتوسيع محافظها الاستثمارية فى البلاد أو الاستثمار فى تجديد العقارات القائمة، ما يعكس الثقة بانتعاش السوق ونموه على المدى الطويل، وفقاً للتقرير.

ويشمل ذلك استثمارات جديدة لكل من هيلتون وترافكو وإعمار العقارية ومجموعة طلعت مصطفى، متوقعة أنه بحلول عام 2027 سيصل عدد الفنادق فى مصر إلى 1670 فندقاً.

وفى سبتمبر 2022، أفادت وزارة السياحة والآثار المصرية بأنها تواصل عملها فى إعادة تقييم المنشآت الفندقية فى جميع أنحاء البلاد وفقاً لمعايير التصنيف الجديدة.

وذكر التقرير: ((هناك مخاطر سلبية ناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة على مستوى العالم وسط بيئة جيوسياسية مليئة بالتحديات. وتعد أوروبا مصدراً رئيسياً للوافدين من مصر، كما أن المنطقة معرضة بشدة للآثار غير المباشرة الناجمة عن الصراع الروسى الأوكرانى)).

رجح التقرير استمرار وجود طلب مكبوت لدى المسافرين مع خروجهم من عمليات إغلاق كورونا، مرجحة استمرار عدد الوافدين إلى مصر فى الزيادة خلال الفترة المتبقية من توقعاتها حتى عام 2027، ما سينعكس على استفادة الفنادق من زيادة إجمالى إقامات الليالى وارتفاع معدلات الإشغال.

وأشارت ((فيتش سوليوشنز))، إلى أن المخاطر السلبية الأساسية التى تواجه توقعاتها من ارتفاع التضخم فى أسعار المواد الغذائية، وارتفاع أسعار الطاقة، والأزمة الروسية الأوكرانية؛ حيث ستؤدى تلك العوامل إلى انخفاض قدرات الإنفاق الاستهلاكى، خاصة بين المستهلكين ذوى الدخل المنخفض والمتوسط فى الدول الأوروبية والذين تكون مصر وجهة مناسبة ومثلى لقضاء عطلات بأسعار معقولة.

كما أن هناك مخاطر سلبية على توقعاتهم للوافدين من مصر ناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة على مستوى العالم وسط المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، ما يؤثر سلباً على دخل الأفراد وقدرة المستهلكين على السفر لمسافات طويلة فى عام 2023.

فيما يؤثر الصراع الروسى الأوكرانى سلباً على قدوم السائحين إلى مصر من روسيا وأوكرانيا؛ حيث تواجه روسيا عقوبات تضعف التوقعات بالنسبة للسائح الروسى، بينما تواجه أوكرانيا اقتصاد حرب، وتغادر شرائح من سكانها البلاد كلاجئين، وسيؤثر الانكماش المتوقع فى الاقتصاد الروسى وارتفاع معدلات البطالة على الطلب الإجمالى على السفر من قبل المستهلكين الروس، بحسب ((فيتش)).