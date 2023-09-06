قطاع السياحة فى مصر يجنى ثمار تحرير سعر الصرف

وبدأ القطاع أن يتعافى تدريجيًا بنهاية عام 2021، من تأثير جائحة كورونا بالإضافة الى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث نمت أعداد السائحين بنسبة 117.5% على أساس سنوى ليصل إلى 8 ملايين سائح، بعد أن شهد السوق انكماشًا حادًا بنسبة 71.8% على أساس سنوى فى عام 2020 بسبب قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، إن قطاع السياحة فى مصر واعد، وسيتم مضاعفة استثمارات شركة إعمار فى قطاع السياحة المصرى إلى 100 مليار جنيه، مقابل 50 مليار جنيه خلال العام الماضى.

وأضاف العبار فى تصريحات تلفزيونية الأسبوع الماضى، أن مصر تأتى فى المرتبة الثالثة حاليًا فيما يتعلق بحجم محفظة استثمارات“إعمار”، بعد كل من الإمارات والهند، متوقعًا أن تتقدم للمركز الثانى خلال السنوات القليلة المقبلة فى ظل الفرص الهائلة المتاحة بها.

وتسعى شركة إعمار مصر لتطوير 10 فنادق بما يعادل حوالى 3000 غرفة فندقية فى منطقة الساحل الشمالى فى مصر بحجم استثمارات يصل إلى 26.3 مليار جنيه، وفقاُ لمحمد العبار مؤسس المجموعة.

وتوقع تقرير صادر عن وحدة بحوث“فيتش سوليوشنز”، أن يستفيد قطاع السياحة فى مصر من زيادة عدد الوافدين خلال عام 2023، حيث رجح نمو عدد الوافدين إلى مصر بنسبة 11.6% على أساس سنوى ليصل إلى 13.1 مليونًا وافد ، مقارنة بـ 11.7 مليون وافد فى عام 2022،مرجحًا أن يصل عوائد قطاع السياحة إلى 17.4 مليار دولار فى عام 2027.

ويرى محمد عياد، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن القطاع السياحى يشهد إقبالًا لا مثيل له فى الفترة الحالية من المستثمرين الأجانب بالقطاع، متوقعًا رواج كبير فى الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع خلال السنوات المقبلة.

وتوقع عياد فى تصريحات لـ”البورصة”، أن يصل إشغال الفنادق أعلى معدل له بعدما حقق أعلى نسب إشغال نصف سنوية بالنصف الاول من العام الجارى، موضحًا أن تلك الزيادة تبعًا لعدة أسباب من بينها تخفيض العملة والبنية التحتية من الطرق والكبارى المتطورة.

أضاف أن انتهاء تداعيات أزمة كورونا مع تحسن وضع مصر الأمنى خارجًا ساهم بشكل كبير فى ازدياد أعداد السائحين لتقارب أعداد ما قبل الجائحة مرة أخرى.

وبلغ متوسط معدلات الإشغال فى الفنادق نحو 80% خلال النصف الأول من العام 2023، حيث تصدرت فنادق الغردقة مستويات الإشغال، حيث لتصل إلى نحو 100% خلال أبريل الماضى، وتلتها مدينة القاهرة بإشغالات ناهزت 80% إلى 85%، بحسب“فيتش سوليوشنز“.

توقع مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية، أن يحظى قطاع الاستثمار السياحى بفرص واعدة خاصة وأنه محط جذب للمستثمرين سواء الأجانب أو العرب مما انعكس على أداء شركات السياحة ونسب إشغال الفنادق بالإضافة إلى الشركات التى لها أذرع بالقطاع بناءًا على عنصرين اساسيين بداية من أن فاقت نسب إشغال الفنادق 100%، وزيادة تسعير الحجوزات.

ورجح ارتفاع نسب الاشغال خاصة مع ازدياد أعداد السياح تاريخيًا فى فصل الشتاء مع الظروف المساعدة من انخفاض قيمة العملة ودوره الايجابى على السياحة، بالإضافة لوجود المقومات السياحية وتعدد أنواعها تبعًا لطبيعة مصر.

وأشار شفيع فى تصريحات لـ”البورصة”، إلى أن التأثير الايجابى طال الشركات العاملة فى القطاع موضحًا أن ذراع الاستثمار السياحى لشركة أوراسكوم للتنمية مصر حققت نموًا قويًا فى الأرباح بنسبة تخطت 118%، ونمو بالمساهمة فى إيرادات الشركة بنسبة 5.4% مما يوضح البصمة القوية للقطاع على الشركات العاملة أو التى لها أذرع بالقطاع.

عزت بحوث عربية أونلاين فى مذكرة بحثية لها، ارتفاع إيرادات أوراسكوم للتنمية بمعدل 62.2% إلى نمو قطاع الفنادق تأثر بتحسن أداء قطاع السياحة فى مصر بدعم أساسى من عودة حركة السياحة إلى معدلاتها لما قبل الجائحة العالمية بالإضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار الغرف المباعة مما أثر إيجابيا على نسبة الإشغال فى فنادق المجموعة ومن ثم إيرادات الشركة.

ذكرت مريم السعدنى، محلل القطاع العقارى بشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية، أن القطاع الفندقى بأوراسكوم استفاد بصورة مباشرة من الموسم السياحى القوى خلال العام الجارى، حيث ساهمت إيرادات الدخل المتكرر ومنها إيرادات السياحة بنسبة 32% فى إيرادات الربع الأول من 2023، أعلى من 28% فى الربع الأول من العام السابق.

وتوقعت أن تحقق إيرادات القطاع السياحى بالشركة معدل نمو سنوى مركب لـ 4 سنوات قدره 28%، مرجحة أن يبلغ متوسط هامش ربح القطاع السياحى فى الشركة 30%خلال الفترة المتوقعة من النصف الثانى من 23 وحتى عام 2027.

ورجحت السعدنى، زيادات كبيرة فى أسعار بيع العقارات فى أوراسكوم للتنمية، ومتوسط أسعار الغرف الفندقية، وأسعار الإيجار للحفاظ على ربحية الشركة فى ظل الضغوط التضخمية.