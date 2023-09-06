قطاع السياحة فى مصر يجنى ثمار تحرير سعر الصرف

(MENAFN- Al-BoNews)
يشهد قطاع السياحة فى مصر اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب، والعرب خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومع كل تحريك فى سعر العملة يحقق القطاع مكاسب من فروق العملة، كما يتمتع القطاع بزخم قوى مدفوع بالسياحة الداخلية وينتظر استثمارات واعدة خلال الفترة المقبلة.
وبدأ القطاع أن يتعافى تدريجيًا بنهاية عام 2021، من تأثير جائحة كورونا بالإضافة الى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث نمت أعداد السائحين بنسبة 117.5% على أساس سنوى ليصل إلى 8 ملايين سائح، بعد أن شهد السوق انكماشًا حادًا بنسبة 71.8% على أساس سنوى فى عام 2020 بسبب قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا.
وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، إن قطاع السياحة فى مصر واعد، وسيتم مضاعفة استثمارات شركة إعمار فى قطاع السياحة المصرى إلى 100 مليار جنيه، مقابل 50 مليار جنيه خلال العام الماضى.
وأضاف العبار فى تصريحات تلفزيونية الأسبوع الماضى، أن مصر تأتى فى المرتبة الثالثة حاليًا فيما يتعلق بحجم محفظة استثمارات“إعمار”، بعد كل من الإمارات والهند، متوقعًا أن تتقدم للمركز الثانى خلال السنوات القليلة المقبلة فى ظل الفرص الهائلة المتاحة بها.
وتسعى شركة إعمار مصر لتطوير 10 فنادق بما يعادل حوالى 3000 غرفة فندقية فى منطقة الساحل الشمالى فى مصر بحجم استثمارات يصل إلى 26.3 مليار جنيه، وفقاُ لمحمد العبار مؤسس المجموعة.
وتوقع تقرير صادر عن وحدة بحوث“فيتش سوليوشنز”، أن يستفيد قطاع السياحة فى مصر من زيادة عدد الوافدين خلال عام 2023، حيث رجح نمو عدد الوافدين إلى مصر بنسبة 11.6% على أساس سنوى ليصل إلى 13.1 مليونًا وافد ، مقارنة بـ 11.7 مليون وافد فى عام 2022،مرجحًا أن يصل عوائد قطاع السياحة إلى 17.4 مليار دولار فى عام 2027. عياد: الاستثمار فى قطاع السياحة بات محط أنظار المستثمرين الأجانب
ويرى محمد عياد، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن القطاع السياحى يشهد إقبالًا لا مثيل له فى الفترة الحالية من المستثمرين الأجانب بالقطاع، متوقعًا رواج كبير فى الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع خلال السنوات المقبلة.
وتوقع عياد فى تصريحات لـ”البورصة”، أن يصل إشغال الفنادق أعلى معدل له بعدما حقق أعلى نسب إشغال نصف سنوية بالنصف الاول من العام الجارى، موضحًا أن تلك الزيادة تبعًا لعدة أسباب من بينها تخفيض العملة والبنية التحتية من الطرق والكبارى المتطورة.
أضاف أن انتهاء تداعيات أزمة كورونا مع تحسن وضع مصر الأمنى خارجًا ساهم بشكل كبير فى ازدياد أعداد السائحين لتقارب أعداد ما قبل الجائحة مرة أخرى.
وبلغ متوسط معدلات الإشغال فى الفنادق نحو 80% خلال النصف الأول من العام 2023، حيث تصدرت فنادق الغردقة مستويات الإشغال، حيث لتصل إلى نحو 100% خلال أبريل الماضى، وتلتها مدينة القاهرة بإشغالات ناهزت 80% إلى 85%، بحسب“فيتش سوليوشنز“. شفيع: تزامن ارتفاع أعداد السياح وتخفيض العملة ساهم بشكل إيجابى بأداء القطاع
توقع مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية، أن يحظى قطاع الاستثمار السياحى بفرص واعدة خاصة وأنه محط جذب للمستثمرين سواء الأجانب أو العرب مما انعكس على أداء شركات السياحة ونسب إشغال الفنادق بالإضافة إلى الشركات التى لها أذرع بالقطاع بناءًا على عنصرين اساسيين بداية من أن فاقت نسب إشغال الفنادق 100%، وزيادة تسعير الحجوزات.
ورجح ارتفاع نسب الاشغال خاصة مع ازدياد أعداد السياح تاريخيًا فى فصل الشتاء مع الظروف المساعدة من انخفاض قيمة العملة ودوره الايجابى على السياحة، بالإضافة لوجود المقومات السياحية وتعدد أنواعها تبعًا لطبيعة مصر.
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وأشار شفيع فى تصريحات لـ”البورصة”، إلى أن التأثير الايجابى طال الشركات العاملة فى القطاع موضحًا أن ذراع الاستثمار السياحى لشركة أوراسكوم للتنمية مصر حققت نموًا قويًا فى الأرباح بنسبة تخطت 118%، ونمو بالمساهمة فى إيرادات الشركة بنسبة 5.4% مما يوضح البصمة القوية للقطاع على الشركات العاملة أو التى لها أذرع بالقطاع.
عزت بحوث عربية أونلاين فى مذكرة بحثية لها، ارتفاع إيرادات أوراسكوم للتنمية بمعدل 62.2% إلى نمو قطاع الفنادق تأثر بتحسن أداء قطاع السياحة فى مصر بدعم أساسى من عودة حركة السياحة إلى معدلاتها لما قبل الجائحة العالمية بالإضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار الغرف المباعة مما أثر إيجابيا على نسبة الإشغال فى فنادق المجموعة ومن ثم إيرادات الشركة. السعدنى: إيرادات القطاع الفندقى لـ((أوراسكوم للتنمية)) ستنمو 28% سنويًَا حتى 2027
ذكرت مريم السعدنى، محلل القطاع العقارى بشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية، أن القطاع الفندقى بأوراسكوم استفاد بصورة مباشرة من الموسم السياحى القوى خلال العام الجارى، حيث ساهمت إيرادات الدخل المتكرر ومنها إيرادات السياحة بنسبة 32% فى إيرادات الربع الأول من 2023، أعلى من 28% فى الربع الأول من العام السابق.
وتوقعت أن تحقق إيرادات القطاع السياحى بالشركة معدل نمو سنوى مركب لـ 4 سنوات قدره 28%، مرجحة أن يبلغ متوسط هامش ربح القطاع السياحى فى الشركة 30%خلال الفترة المتوقعة من النصف الثانى من 23 وحتى عام 2027.
ورجحت السعدنى، زيادات كبيرة فى أسعار بيع العقارات فى أوراسكوم للتنمية، ومتوسط أسعار الغرف الفندقية، وأسعار الإيجار للحفاظ على ربحية الشركة فى ظل الضغوط التضخمية.