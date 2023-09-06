طارق شكرى: الحكومة قدمت عددًا من التيسيرات لدعم القطاع العقارى - جريدة البورصة
التاريخ
9/6/2023 4:00:58 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، إن الحكومة قدمت عددا من التيسيرات لدعم القطاع العقارى فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأضاف شكرى، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة “ثنك كوميرشال” ، أن غرفة التطوير العقارى تتعاون مع مجلس الوزراء ووزارة الإسكان لتوفير حلول لمواجة التحديات التى تعرض لها القطاع العقارى مع ارتفاع تكلفة الإنشاءات فى ظل ارتفاع تكلفة خامات التشييد والبناء.
وأوضح شكرى، أن تأجيل أقساط الأراضى يعتبر من أهم التيسيرات التى تم الحصول عليها، وذلك مع ارتفاع سعر الأراضى وتكلفة البناء وزيادة سعر الفائدة.
وقال شكرى، إن غرفة التطوير العقارى بذلت جهدا كبيرا لتحقيق معظم متطلبات شركات التطوير العقارى.
MENAFN06092023000202011048ID1107014849
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.