وأضاف شكرى، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة “ثنك كوميرشال” ، أن غرفة التطوير العقارى تتعاون مع مجلس الوزراء ووزارة الإسكان لتوفير حلول لمواجة التحديات التى تعرض لها القطاع العقارى مع ارتفاع تكلفة الإنشاءات فى ظل ارتفاع تكلفة خامات التشييد والبناء.

وأوضح شكرى، أن تأجيل أقساط الأراضى يعتبر من أهم التيسيرات التى تم الحصول عليها، وذلك مع ارتفاع سعر الأراضى وتكلفة البناء وزيادة سعر الفائدة.

وقال شكرى، إن غرفة التطوير العقارى بذلت جهدا كبيرا لتحقيق معظم متطلبات شركات التطوير العقارى.