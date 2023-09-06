وليد عباس:“الإسكان” وافقت على طلبات المطورين العقاريين وأقرت تيسيرات لدعمهم - جريدة البورصة
التاريخ
9/6/2023 4:00:57 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه، إن وزارة الإسكان قدمت تيسيرات لمساندة القطاع العقارى، منها ترحيل أقساط الأراضى وتخفيض سعر الفائدة وزيادة فترات تنفيذ المشروعات.
وأضاف عباس، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة “ثنك كوميرشال” :“وزارة الإسكان تتعاون مع المطورين لحل أى أزمة تواجه القطاع العقارى، ونناقش أى طلبات يتم تقديمها من الشركات العقارية”.
وأشار، إلى أن القطاع العقارى يشهد نموا فى المبيعات سواء لدى وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية، ولدى شركات الاستثمار العقارى أيضا.
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