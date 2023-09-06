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وليد عباس:“الإسكان” وافقت على طلبات المطورين العقاريين وأقرت تيسيرات لدعمهم - جريدة البورصة

9/6/2023 4:00:57 AM
(MENAFN- Al-BoNews) قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه، إن وزارة الإسكان قدمت تيسيرات لمساندة القطاع العقارى، منها ترحيل أقساط الأراضى وتخفيض سعر الفائدة وزيادة فترات تنفيذ المشروعات.

وأضاف عباس، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة “ثنك كوميرشال” :“وزارة الإسكان تتعاون مع المطورين لحل أى أزمة تواجه القطاع العقارى، ونناقش أى طلبات يتم تقديمها من الشركات العقارية”.

وأشار، إلى أن القطاع العقارى يشهد نموا فى المبيعات سواء لدى وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية، ولدى شركات الاستثمار العقارى أيضا.

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