وأضاف عباس، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة “ثنك كوميرشال” :“وزارة الإسكان تتعاون مع المطورين لحل أى أزمة تواجه القطاع العقارى، ونناقش أى طلبات يتم تقديمها من الشركات العقارية”.

وأشار، إلى أن القطاع العقارى يشهد نموا فى المبيعات سواء لدى وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية، ولدى شركات الاستثمار العقارى أيضا.