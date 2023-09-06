وأضاف سلام، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة“ ثنك كوميرشال “:“يجب دراسة السوق العقارى بشكل جيد لتحديد قيمة الزيادة فى المنتجات العقارية بما يتناسب مع معدل الزيادة فى أسعار مواد البناء والخامات”.

وأوضح سلام، أن امتلاك المطور العقارى لمحفظة أراضى ضخمة تساعده فى تجاوز الأزمة الحالية بالسوق العقارى، خاصة أن قيمة الأرض تمثل نسبة كبيرة من تكلفة المشروع.

وأشار إلى ضرورة دراسة المطور العقارى لكل مشروع كحالة قائمة بذاتها وتقدير التكلفة ونسبة الزيادة فى الأسعار، لخلق حالة من التوازن مع التنفيذ ومعدلات البيع بالمشروع.