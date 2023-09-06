عبدالله سلام: سياسة التسعير التحدى الأكبر أمام شركات التطوير العقارى - جريدة البورصة
التاريخ
9/6/2023 4:00:56 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال عبد الله سلام، الرئيس التنفيذى لشركة مدينة مصر، إن سياسة التسعير للمشروعات العقارية فى الوقت الحالى من أبرز التحديات التى تواجه الشركات العقارية.
وأضاف سلام، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة“ ثنك كوميرشال “:“يجب دراسة السوق العقارى بشكل جيد لتحديد قيمة الزيادة فى المنتجات العقارية بما يتناسب مع معدل الزيادة فى أسعار مواد البناء والخامات”.
وأوضح سلام، أن امتلاك المطور العقارى لمحفظة أراضى ضخمة تساعده فى تجاوز الأزمة الحالية بالسوق العقارى، خاصة أن قيمة الأرض تمثل نسبة كبيرة من تكلفة المشروع.
وأشار إلى ضرورة دراسة المطور العقارى لكل مشروع كحالة قائمة بذاتها وتقدير التكلفة ونسبة الزيادة فى الأسعار، لخلق حالة من التوازن مع التنفيذ ومعدلات البيع بالمشروع.
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