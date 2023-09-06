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عبدالله سلام: سياسة التسعير التحدى الأكبر أمام شركات التطوير العقارى - جريدة البورصة

9/6/2023 4:00:56 AM
(MENAFN- Al-BoNews) قال عبد الله سلام، الرئيس التنفيذى لشركة مدينة مصر، إن سياسة التسعير للمشروعات العقارية فى الوقت الحالى من أبرز التحديات التى تواجه الشركات العقارية.

وأضاف سلام، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة“ ثنك كوميرشال “:“يجب دراسة السوق العقارى بشكل جيد لتحديد قيمة الزيادة فى المنتجات العقارية بما يتناسب مع معدل الزيادة فى أسعار مواد البناء والخامات”.

وأوضح سلام، أن امتلاك المطور العقارى لمحفظة أراضى ضخمة تساعده فى تجاوز الأزمة الحالية بالسوق العقارى، خاصة أن قيمة الأرض تمثل نسبة كبيرة من تكلفة المشروع.

وأشار إلى ضرورة دراسة المطور العقارى لكل مشروع كحالة قائمة بذاتها وتقدير التكلفة ونسبة الزيادة فى الأسعار، لخلق حالة من التوازن مع التنفيذ ومعدلات البيع بالمشروع.

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