روسيا تسيطر على سوق تصدير القمح العالمي

(MENAFN
) تسيطر روسيا على سوق تصدير القمح الدولي, اذ يقوم 12 بلدا على امداد السوق الدولي بالتنافس على المحصول الذي تستعمله أغلب الدول لإنتاج الخبز وهو أبسط المنتجاات الرئيسية لقسم كبير من سكان العالم.
كما بات القمح جزءا رئيسياَ من النظام الغذائي للبشرية منذ أن تم زرعه للمرة الأولى في بلاد ما بين النهرين قبل الآلاف من السنين عند المناخ المعتدل.
كذلك أفاد برونو بارمنتييه، الاقتصادي الفرنسي مؤلف كتاب “إطعام الإنسانية”، سنة 2022 بأن “كل شخص في العالم يأكل القمح، لكن لا يستطيع الجميع زراعته".
في حين نسبةَ لتقلب إنتاج القمح بسبب عوامل طبيعية أو من صنع الانسان، أصبحت هذه السعة في عدة أحيان مبرراَ للحروب. ويتكهن المجلس الدولي للحبوب، الذي يسمل الدول الأساسية المنتجة والمستوردة للقمح، بأن يبلغ الإنتاج العالمي من القمح إلى 784 مليون طن في موسم 2023-2024، بتراجع نسبته 2,4 بالمئة عن الموسم الفائت. وينحصر تصدير القمح في العالم على 12 بلدا.
وتعد الصين في مقدمة كبار المنتجين بنحو 138 مليون طن في موسم 2022-2023، لكنها تستورد ما يزيد عن 10 ملايين طن على أساس سنوي لإطعام مواطنيها الواصل عددهم الى 1,4 مليار نسمة وضمان احتياطيها من المحصول.
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