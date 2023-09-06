(MENAFN
) كشف استطلاع يوم الثلاثاء الموافق 5 أيلول، تقلص النشاط التجاري في مجال الخدمات البريطاني لشهر آب، لأول مرة منذ كانون الثاني، اذ تسبب صعود أسعار الفائدة إلى انخفاض طلب المستهلكين والشركات وذلك بالرغم من أن التراجع كان أدنى من القراءة الفائتة الأولية.
كما تراجع سهم ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات لمجال الخدمات البريطاني (سي آي بي اس, اس آند بي جلوبال) إلى 49.5 في آب، من 51.5 في تموز, وهو أقل مستوياته في سبعة شهور, الا أنه أكبر من التقييم الأولي الماضي الذي بين أنه يطابق أقل مستوى له في كانون الثاني في سنتين عند 48.7.
كذلك تراجع سهم مديري المشتريات المركب الأوسع, الذي يشمل كذلك سهم مديري المشتريات التصنيعي الضعيف جداَ الصادر يوم الجمعة, إلى 48.6 من 50.8، وهو أقل مستوى منذ كانون الثاني مرة أخرى، الا انه انخفض من تقييم 47.9 لشهر آب، الذي كان أقل مستوى منذ كانون الثاني 2021.
في حين كانت قراءات سهم مديري المشتريات للخدمات في منطقة اليورو وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا كلها أدنى من نقطة التعادل.
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