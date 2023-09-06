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الشركة المصرية للاستثمارات البترولية توقع اتفاقية تعاون مع إليت كابيتال وشركاه المحدودة

9/6/2023 3:46:11 AM
(MENAFN- EIN Presswire)

الشركة المصرية للاستثمارات البترولية توقع اتفاقية تعاون مع إليت كابيتال وشركاه المحدودة

CAIRO, EGYPT, September 6, 2023/EINPresswire/ -- أعلن السيد جورج مثارو، الرئيس التنفيذي لشركة إليت كابيتال وشركاه المحدودة، اليوم عن توقيع إليت كابيتال وشركاه اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية للاستثمارات البترولية (شركة EPI Corp)

"وقعت شركة إيليت كابيتال وشركاه المحدودة اتفاقية تعاون في قطاع النفط والبتروكيماويات مع أحد أهم وأبرز المتخصصين في هذه الصناعة، شركة EPI Corp، بعد إجراء مفاوضات إستمرت منذ أبريل ٢٠٢٣، والتي توجت بهذا الحدث الاستثنائي،" قال جورج مثارو.

شركة EPI Corp متخصصة في توفير الفرص الاستثمارية والخدمات الاستشارية والخدمات الإدارية ودراسات الجدوى المسبقة. كما أنها توفر خدمات ذات طبيعة أكثر تقنية بما في ذلك تمثيل المقاولين، والدعم الفني، والهندسة، والاتصال مع شركات الصيانة، وتنظيم البائعين، وموردي المواد والمعدات، إلى جانب الخدمات الأولية والوسطى والنهائية.

إن الخبراء رفيعي المستوى الذين يتمتعون برؤية عميقة في مشاريع النفط والاستثمار وتطوير الأعمال وتخطيط الطاقة قادونا إلى بناء قاعدة عملاء موثوقة تتمتع بسمعة مشهورة من خلال المثابرة والعمل الجاد الذي تقوم به شركة EPI Corp محليًا ودوليًا.

تعمل شركة EPI Corp كمستشار استراتيجي، حيث تضع الأهداف وتقدم المشورة لعملائها حول كيفية الوصول إلى أهدافهم، من خلال الاستفادة من مهاراتها ومعارفها المتخصصة من أجل تقديم المشورة للشركات بشأن ما يتعين عليهم القيام به وكيفية القيام بذلك.

هدفهم الأساسي هو مساعدة الشركات على تخطيط استراتيجيات محددة لإصلاح المشكلات أو خلق الفرص. تتضمن الخطط المقترحة نشر التكتيكات للتأكد من أن المشاريع تبدأ على الطريق الصحيح وتحديد المشكلات الواقعية ومتابعة الفرص التي يمكن تحقيقها في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.

معالي المهندس سامح فهمي ، رئيس مجلس إدارة شركة EPI Corp (وزير البترول الأسبق) أضاف "نود أن نشكر الدكتور فيصل خزعل رئيس مجلس إدارة شركة إليت كابيتال وشركاه المحدودة على إنجاح هذه المفاوضات والتي توجت بتوقيع هذا التعاون، ونتطلع إلى العمل المشترك لدعم المشروعات الاقتصادية في مصر، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في كافة القطاعات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي من المتوقع أن تزدهر خلال الفترة المقبلة."

إليت كابيتال وشركاه المحدودة هي شركة إدارة مالية تقدم خدمات متعلقة بالمشاريع بما في ذلك الإدارة والإستشارات والتمويل ، لا سيما للبنية التحتية الكبيرة والمشاريع التجارية الضخمة.

تقدم إليت كابيتال وشركاه المحدودة ثروة من الخبرات في المعاملات المصرفية والمالية ولديها مجموعة من الخدمات الإستشارية المتخصصة للعملاء من القطاع الخاص والشركات المتوسطة والكبيرة وكذلك الحكومات. كما أنها المدير الحصري لبرنامج مستقبل التمويل الحكومي ٢٠٣٠®.

واختتم السيد جورج مثارو تصريحه قائلاً "يعد العمل مع شركة رائدة مثل شركة EPI Corp في مشاريع النفط والبتروكيماويات في مصر والشرق الأوسط إضافة رائعة لرحلة إليت كابيتال وشركاه المحدودة."

بيانات الإتصال -

إليت كابيتال وشركاه المحدودة
33 ميدان القديس جيمس
لندن ، SW1Y4JS
المملكة المتحدة

هاتف: 442037095060+
كود السويفت: ELCTGB21
رمز معرّفات الكيانات القانونية: 254900NNN237BBHG7S26

الموقع الإلكتروني: ec.uk

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Mr. George Matharu, MBA.
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+44 20 3709 5060
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