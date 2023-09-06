الأسهم العقارية الصينية تصعد لأكبر مستوياتها

(MENAFN
) صعد السهم الأساسي للأسهم العقارية الصينية إلى أكبر مستوياته في نحو 4 أسابيع مع ارتفاع عمليات المضاربة التي تراهن على توفير الحكومة الصينية دعماَ أكثر للمجال المتعرقل.
كما صعد مقياس بلومبيرغ الذي يلحق شركات العقارات الصينية بما يبلغ 7.8 بالمئة ليتداول عند أكبر مستوياته في نحو 4 أسابيع, وازدادت أسهم شركة "سوناك تشاينا" بما يبلغ 65 بالمئة، بينما صعدت أسهم مجموعة إيفرغراند الصينية بما يبلغ 36 بالمئة.
كذلك نقلت جريدة سيكيوريتيز تايمز في تعليق على أول صفجة لها اليوم الأربعاء بتاريخ 6 أيلول, "يجب على الصين إسقاط القيود المفروضة على شراء المنازل في مناطق أخرى غير مدن الدرجة الأولى ذات الأسواق الأكثر سخونة".
في حين أكملت "من الملح الاستمرار في زيادة دعم السياسات في جانب مبيعات العقارات من أجل تعزيز الطلب الذي قمعته سياسات الإسكان الصارمة السابقة".
وأفاد مدير الاستثمار في الأسهم الآسيوية في شركة أبردن شين ياو نج بأن: "بعض صناديق التحوط تتكهن بمزيد من التحفيز"، مكملاَ أن المطورين المتعرقلين هم بالتأكيد اختيار المضاربين للمراهنة على التحفيز.
وتسببت أزمة الإسكان في الصين موجة غير مسبوقة من التأخر عن السداد، مع انخفاض مبيعات البيوت لثالث شهر على التتابع في آب.
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