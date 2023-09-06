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المبعوثة الأمريكية بالأمم المتحدة في تشاد لتسليط الضوء على «فظائع السودان»

9/6/2023 3:08:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصلت ليندا توماس جرينفيلد، المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إلى تشاد، اليوم الأربعاء للقاء لاجئين سودانيين فروا من أعمال عنف في دارفور، وهو أمر قالت إنه يذكر بالفظائع التي ارتكبت قبل 20 عاماً ووصفتها واشنطن بأنها إبادة جماعية.

ومن المقرر أن تزور المسؤولة الأمريكية حدود تشاد مع دارفور في غرب السودان، لتسليط الضوء على تفاقم الصراع والأزمة الإنسانية التي تتزايد حدتها.

وقالت توماس جرينفيلد قبل وصولها لتشاد: «وصلنا بكل تأكيد لمستوى من الفظائع الخطيرة التي تذكرنا بشدة بما شهدناه في 2004 وأدى بنا لوصفه بأنه إبادة جماعية، نسمع عن نساء تعرضن لاغتصاب جماعي وحشي مراراً وقرى تتعرض للمداهمة وهناك صور تظهر قبوراً جماعية، الدلائل موجودة».

وقال مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بيان: «مرة أخرى تنزلق دارفور إلى هاوية دون رحمة ولا أمل، المدنيون عالقون ومستهدفون ويتعرضون للاغتصاب والقتل، هذا غير قانوني ومروّع».


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