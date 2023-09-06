الصين تطلق أربعة أقمار صناعية إلى الفضاء



وأوصل الصاروخ الأقمار Tianqi-21 وTianqi-22 وTianqi-23 وTianqi-24 إلى المدار على ارتفاع 800 كيلومتر، لتلتحق بمجموعة Tianqi Constellation الفضائية، التي ستتكون من 38 قمرا ومحطات أرضية متعددة. ومن المتوقع أن تنشر المجموعة بكاملها ويتم تشغيلها في عام 2024.



ووفقا لشركة Galactic Energy الأهلية، يبلغ طول الصاروخ Ceres-1 حوالي 20 مترا وقطره 1.4 متر ويمكنه حمل 300 كيلوغرام إلى الفضاء.

RT