الصين تطلق أربعة أقمار صناعية إلى الفضاء

الصين تطلق أربعة أقمار صناعية إلى الفضاء
التاريخ
9/6/2023 3:08:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أطلقت الصين أربعة أقمار صناعية بواسطة صاروخ Ceres-1 من منصة عائمة في البحر الأصفر.
وتشير شركة Galactic Energy المنتجة للصاروخ Ceres-1 إلى أن عملية الإطلاق جرت في الساعة 17.34 بتوقيت الصين يوم الثلاثاء 5 سبتمبر من منصة عائمة قبالة سواحل محافظة شاندونغ شرقي الصين.
وأوصل الصاروخ الأقمار Tianqi-21 وTianqi-22 وTianqi-23 وTianqi-24 إلى المدار على ارتفاع 800 كيلومتر، لتلتحق بمجموعة Tianqi Constellation الفضائية، التي ستتكون من 38 قمرا ومحطات أرضية متعددة. ومن المتوقع أن تنشر المجموعة بكاملها ويتم تشغيلها في عام 2024.
ووفقا لشركة Galactic Energy الأهلية، يبلغ طول الصاروخ Ceres-1 حوالي 20 مترا وقطره 1.4 متر ويمكنه حمل 300 كيلوغرام إلى الفضاء.
RT
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