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الصين تطلق أربعة أقمار صناعية إلى الفضاء

9/6/2023 3:08:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت الصين أربعة أقمار صناعية بواسطة صاروخ Ceres-1 من منصة عائمة في البحر الأصفر.
وتشير شركة Galactic Energy المنتجة للصاروخ Ceres-1 إلى أن عملية الإطلاق جرت في الساعة 17.34 بتوقيت الصين يوم الثلاثاء 5 سبتمبر من منصة عائمة قبالة سواحل محافظة شاندونغ شرقي الصين.


وأوصل الصاروخ الأقمار Tianqi-21 وTianqi-22 وTianqi-23 وTianqi-24 إلى المدار على ارتفاع 800 كيلومتر، لتلتحق بمجموعة Tianqi Constellation الفضائية، التي ستتكون من 38 قمرا ومحطات أرضية متعددة. ومن المتوقع أن تنشر المجموعة بكاملها ويتم تشغيلها في عام 2024.


ووفقا لشركة Galactic Energy الأهلية، يبلغ طول الصاروخ Ceres-1 حوالي 20 مترا وقطره 1.4 متر ويمكنه حمل 300 كيلوغرام إلى الفضاء.

RT

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