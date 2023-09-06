غصة كبيرة .. الموت يُفجع أمل عرفة

غصة كبيرة .. الموت يُفجع أمل عرفة
التاريخ
9/6/2023 3:08:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فُجعت الفانة أمل عرفة بوفاة عمها الحاج أحمد عرفة امس الثلاثاء.
وأعلنت الفنانة خبر وفاة عمها عبر منشور على صفحتها الشخصية على "فيسبوك" حيث نشرت أمل صورة تجمعها مع عمها الراحل، وكتبت : عمي الحاج أحمد عرفة في ذمة الله .. الله معك يا حبيبي الغصة كبيرة بغيابك .. ورح ضل اقول عنك .. انت زينة عيلة عرفة .. الفاتحة على روحه "
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