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غصة كبيرة .. الموت يُفجع أمل عرفة

9/6/2023 3:08:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فُجعت الفانة أمل عرفة بوفاة عمها الحاج أحمد عرفة امس الثلاثاء.
وأعلنت الفنانة خبر وفاة عمها عبر منشور على صفحتها الشخصية على "فيسبوك" حيث نشرت أمل صورة تجمعها مع عمها الراحل، وكتبت : عمي الحاج أحمد عرفة في ذمة الله .. الله معك يا حبيبي الغصة كبيرة بغيابك .. ورح ضل اقول عنك .. انت زينة عيلة عرفة .. الفاتحة على روحه "




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