وفاة و7 إصابات بحوادث متفرقة سببها تغيير المسرب بشكل مفاجئ

وفاة و7 إصابات بحوادث متفرقة سببها تغيير المسرب بشكل مفاجئ
التاريخ
9/6/2023 3:08:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال النقيب موفق الخطبا، من غرفة عمليات إدارة السير، إنه تم التعامل مع عدد من الحوادث، يوم أمس الثلاثاء، كان سببها مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ.
وبيّن الخطبا، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث صدم على طريق السلط، نتج عنه وفاة شخص، بعد أن اصطدمت مركبته بجسم ثابت.
وفي محافظة إربد، أشار إلى أنه تم التعامل مع حادثي دهس وصدم، بسبب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ، حيث نتج عن الحادث الأول إصابتين، والحادث الثاني 3 إصابات، واحدة منها بليغة.
وفي محافظة الكرك، قال الخطبا إنه تم التعامل مع حادث صدم مركبة بجسم ثابت، ما أدى إلى انقلابها، ونتج عن الحادث إصابتين.
ودعا السائقين إلى ضرورة التقيد بأنظمة وتعليمات السير حفاظاً على سلامتهم.
MENAFN06092023000208011052ID1107014716
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.