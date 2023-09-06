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وفاة و7 إصابات بحوادث متفرقة سببها تغيير المسرب بشكل مفاجئ

9/6/2023 3:08:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب موفق الخطبا، من غرفة عمليات إدارة السير، إنه تم التعامل مع عدد من الحوادث، يوم أمس الثلاثاء، كان سببها مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ.

وبيّن الخطبا، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث صدم على طريق السلط، نتج عنه وفاة شخص، بعد أن اصطدمت مركبته بجسم ثابت.


وفي محافظة إربد، أشار إلى أنه تم التعامل مع حادثي دهس وصدم، بسبب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ، حيث نتج عن الحادث الأول إصابتين، والحادث الثاني 3 إصابات، واحدة منها بليغة.


وفي محافظة الكرك، قال الخطبا إنه تم التعامل مع حادث صدم مركبة بجسم ثابت، ما أدى إلى انقلابها، ونتج عن الحادث إصابتين.


ودعا السائقين إلى ضرورة التقيد بأنظمة وتعليمات السير حفاظاً على سلامتهم.

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