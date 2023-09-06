الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من الخليل
التاريخ
9/6/2023 3:08:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة فلسطينيين، من محافظة الخليل، جنوب الضفة، وسلمت آخر بلاغا بمراجعة مخابراتها.
وأفادت مصادر أمنية لـ'وفا'، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة صوريف شمال غرب الخليل الفلسطينيين، عبد العزيز عامر حدوش، ومصطفى خالد الحيح، وعادل جهاد الطروة من بلدة سعير.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت بلدات بيت أمر ودورا ويطا وترقوميا وبيت كاحل وفتشت عدة منازل فيها، عُرف من أصحابها: أحمد جلال التميمي، وجهاد عبد الله حنتش.
وفا
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