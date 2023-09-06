الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من الخليل



وأفادت مصادر أمنية لـ'وفا'، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة صوريف شمال غرب الخليل الفلسطينيين، عبد العزيز عامر حدوش، ومصطفى خالد الحيح، وعادل جهاد الطروة من بلدة سعير.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت بلدات بيت أمر ودورا ويطا وترقوميا وبيت كاحل وفتشت عدة منازل فيها، عُرف من أصحابها: أحمد جلال التميمي، وجهاد عبد الله حنتش.



وفا

