وبيّن ملكاوي، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، أن عدم تثبيت الحمولة بشكل صحيح أدى لسقوط بعض الأكياس على الشارع العام، مضيفاً أن مجموعات الدوريات تواجدت بالمكان، وتم رفع العوائق عن الطريق.

وأضاف، أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة، على مثلث كفرخل باتجاه إربد، ونتج عن الحادث إصابة واحدة متوسطة، تم نقلها لمستشفى جرش الحكومي.



وحذّر ملكاوي السائقين من ارتكاب المخالفات الخطرة، وضرورة قيادة المركبة بكل التزام، والابتعاد عن الانشغال بالهاتف النقال أثناء القيادة، وعدم تغيير المسرب بشكل مفاجئ، وعدم تجاوز السرعات المُقرر على الطرق الخارجية.