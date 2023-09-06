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إغلاق جزء من طريق المفرق - الزرقاء بعد سقوط أكياس اسمنت من مركبة شحن

9/6/2023 3:08:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب محمد ملكاوي، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم مساء أمس، التعامل مع سقوط حمولة ( أكياس أسمنت ) من مركبة شحن، على طريق المفرق - الزرقاء، ما أدى لإغلاق جزء من الطريق لبعض الوقت.

وبيّن ملكاوي، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، أن عدم تثبيت الحمولة بشكل صحيح أدى لسقوط بعض الأكياس على الشارع العام، مضيفاً أن مجموعات الدوريات تواجدت بالمكان، وتم رفع العوائق عن الطريق.
وأضاف، أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة، على مثلث كفرخل باتجاه إربد، ونتج عن الحادث إصابة واحدة متوسطة، تم نقلها لمستشفى جرش الحكومي.

وحذّر ملكاوي السائقين من ارتكاب المخالفات الخطرة، وضرورة قيادة المركبة بكل التزام، والابتعاد عن الانشغال بالهاتف النقال أثناء القيادة، وعدم تغيير المسرب بشكل مفاجئ، وعدم تجاوز السرعات المُقرر على الطرق الخارجية.

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