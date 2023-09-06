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البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

9/6/2023 3:08:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرح البنك المركزي الأردني، الإصدار رقم ( 17 ) لعام 2023 من سندات الخزينة الأردنية في المزاد، نيابة عن الحكومة.


وأعلن البنك، عن طرح الإصدار (17) من سندات الخزينة بحجم 100 مليون دينار.


وقال البنك، إن تاريخ المزاد سيكون اليوم الأربعاء، في حين يكون تاريخ التسوية يوم غدٍ الخميس.


وأضاف أن تاريخ استحقاق السندات المطروحة سيكون بعد مضي 5 سنوات.


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