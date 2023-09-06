البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار
التاريخ
9/6/2023 3:08:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - طرح البنك المركزي الأردني، الإصدار رقم ( 17 ) لعام 2023 من سندات الخزينة الأردنية في المزاد، نيابة عن الحكومة.
وأعلن البنك، عن طرح الإصدار (17) من سندات الخزينة بحجم 100 مليون دينار.
وقال البنك، إن تاريخ المزاد سيكون اليوم الأربعاء، في حين يكون تاريخ التسوية يوم غدٍ الخميس.
وأضاف أن تاريخ استحقاق السندات المطروحة سيكون بعد مضي 5 سنوات.
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