

وقال استشاري جراحة القولون والمستقيم الدكتور غاندي العمايرة عبر صفحة المستشفى على الفيسبوك إن المريض كان يعاني من إمساك مزمن مع استفراغ متكرر و نزول في الوزن منذ 3 أشهر وأُجريت له عدة عمليّات تنظير لمعرفة السبب دون وصول إلى نتيجة.



وأضاف الدكتور العمايرة أنه تم إجراء صورة طبقية بيّنت وجود كتلة بحجم 10 سم مما استدعى إلى استئصالها مع وجود دُمَّل داخل الكتلة و استئصال ما يقارب متر من الأمعاء الدقيقة كانت ملتصقة بالكتلة.



وذكر الدكتور العمايرة أن هذا النوع من العمليات يُعَد من العمليات المُعقدة و المتقدمة في جراحة المنظار.



وأجرى العملية كل من استشاري جراحة القولون والمستقيم الدكتور غاندي العمايرة وأخصائي الجراحة العامة الدكتور عمر عزام وأخصائي الجراحة العامة الدكتور محمد أبو عوّاد واستشاري التخدير الدكتور عبد العزيز عمرو وأخصائي التخدير الدكتور محمد ارشيد و الممرضة سناء.

