وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى كييف

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى كييف
التاريخ
9/6/2023 3:08:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصل صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة رسمية.
وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الحواجز وإغلاق الشوارع وسط كييف.
RT
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