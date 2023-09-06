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وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى كييف

9/6/2023 3:08:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصل صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة رسمية.


وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الحواجز وإغلاق الشوارع وسط كييف.

RT

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