تمديد فترة التقدم لوظائف التمريض في ألمانيا - رابط

تمديد فترة التقدم لوظائف التمريض في ألمانيا - رابط
التاريخ
9/6/2023 3:08:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة الفدرالية الألمانية، ممثلة بوكالة العمل الاتحادية في ألمانيا (BA) بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (Giz) ووزارة العمل في إطار برنامج TRIPLE WIN عن تمديد فترة التقدم لوظيفة ممرض/ ممرضة من حملة درجة البكالوريوس في التمريض، للعمل في ألمانيا.
وقالت الوزارة اليوم الأربعاء، إن التقدم للاشتراك في البرنامج سيكون متاحا حتى 2023/9/14، وذلك عبر الرابط التالي Triple Win .
وتاليا التفاصيل:
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