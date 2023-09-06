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تمديد فترة التقدم لوظائف التمريض في ألمانيا - رابط

9/6/2023 3:08:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة الفدرالية الألمانية، ممثلة بوكالة العمل الاتحادية في ألمانيا (BA) بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (Giz) ووزارة العمل في إطار برنامج TRIPLE WIN عن تمديد فترة التقدم لوظيفة ممرض/ ممرضة من حملة درجة البكالوريوس في التمريض، للعمل في ألمانيا.

وقالت الوزارة اليوم الأربعاء، إن التقدم للاشتراك في البرنامج سيكون متاحا حتى 2023/9/14، وذلك عبر الرابط التالي Triple Win .


وتاليا التفاصيل:




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