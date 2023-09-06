فيديو- رد فعل غريب من أحمد سعد بعد ازمة طلاقه !



ظهرت علياء بسيوني في مقطع الفيديو في أكثر من لقطة من حفلات سابقة لها، وهو ما أثار الشكوك حول عودتهما، فبينما اعتبر البعض أن الفنان المصري عاد لطليقته، رأى آخرون أن الفيديو تضمن هذه اللقطات بالصدفة.



علق أحمد سعد على مقطع الفيديو بكلمات: "بالجمهور تحلو الحياة" وأنهى كلماته بقلب. ليتفاعل عدد من المشاهير مع فيديو أحمد سعد لتتزايد الشكوك بكلماتهم، ومن بينهم الإعلامية ريهام سعيد والتي علقت: "والله أنا عارفة إنك طيب".



وكانت علياء بسيوني كتبت في رسالة هاجمت فيها أحمد سعد: "الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته.. حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ وحابه أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي".





ليالينا