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أوكرانيا تزيد مساحة زراعة القمح الشتوي لـ 4.3 مليون هكتار

9/6/2023 3:07:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم، إن مساحة الأراضي المزروعة بالقمح الشتوي لعام 2024 سوف تزيد إلى 4 مليون و300 ألف هكتار.


وأضافت الوزارة، أن المزارعين بدأوا بالفعل في زراعة القمح الشتوي.


وذكرت أن المزارعين قد يزرعون 684 ألف هكتار من الشعير الشتوي و 1 مليون و190 ألف هكتار من اللفت الشتوي.


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