أوكرانيا تزيد مساحة زراعة القمح الشتوي لـ 4.3 مليون هكتار

أوكرانيا تزيد مساحة زراعة القمح الشتوي لـ 4.3 مليون هكتار
التاريخ
9/6/2023 3:07:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قالت وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم، إن مساحة الأراضي المزروعة بالقمح الشتوي لعام 2024 سوف تزيد إلى 4 مليون و300 ألف هكتار.
وأضافت الوزارة، أن المزارعين بدأوا بالفعل في زراعة القمح الشتوي.
وذكرت أن المزارعين قد يزرعون 684 ألف هكتار من الشعير الشتوي و 1 مليون و190 ألف هكتار من اللفت الشتوي.
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