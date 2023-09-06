

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن قوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية المركزية قامت بتدمير أكثر من 200 طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية خلال الأشهر القليلة الماضية في منطقة الجبهة في كراسنو ليمان في دونباس.

وقال ممثل الوزارة لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "في إطار عملياتهم القتالية لتأمين تحرك وحدات المشاة الميكانيكية التابعة للمجموعة، قامت قوات الدفاع الجوي المجهزة بمنظومة /تور-إم 1/ في المنطقة العسكرية المركزية بتدمير أكثر من 200 طائرة مسيرة تابعة للعدو خلال الأشهر القليلة الماضية في اتجاه كراسنو ليمان خلال العمليات القتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة".

وأضافت الوزارة أن طاقم النظام الصاروخي يستخدم معدات الرادار التي تتيح اكتشاف وتدمير طائرات الاستطلاع الصغيرة والطائرات المسيرة ذات الغرض الاستطلاعي والهجومي في الجو.

وأوضحت الوزارة أن "دقة العمليات القتالية تسمح بتدمير ما يصل إلى ثماني أهداف جوية بواسطة مجموعة قتالية واحدة، ثم يتم سحب النظام من الخدمة وإرساله إلى منطقة التعبئة لإعادة تزويده بالذخيرة."





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز