أكد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم استمرار الدولي النمساوي ديفيد ألابا مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وعدم رحيله عن النادي.

جاء ذلك بعد ارتباط اسم نادي اتحاد جدة بتقديم عرض مالي كبير من أجل الحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال جوزيه أنخيل، المدير التنفيذي لريال مدريد، في تصريحات نشرتها صحيفة "الرياضية" السعودية إن النادي لم يصله أي عرض رسمي من الاتحاد، مضيفا :"حتى لو وصل، لن يرحل ألابا عن الفريق، وهذا قرار نهائي".

وأكد :"هو أحد أهم لاعبينا، ونحن متمسِّكون بالقوام الأساسي للفريق في الوقت الجاري. القائمة في حاجة إلى كل لاعب، لذا سيستمر معنا بشكل طبيعي".

ولدى سؤاله عما إذا كان الريال تلقى أي عروض رسمية من أندية في الدوري السعودي أجاب قائلا :"كلا، لم تصلنا أي عروض رسمية، وسأكون صريحًا أكثر الباب كان مغلقا أمام كل شيء، سواءً أمام محاولات الوسطاء، أو العروض الرسمية. كان الأمر مغلا من الأساس".

وكانت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أشارت، أمس، إلى وجود عرض من الاتحاد من أجل ضم ألابا، يصل إلى 40 مليون يورو، في حين عرض النادي على اللاعب راتبا سنويا، قدره 25 مليونا، وهو ما يزيد كثيرا عما يتقاضاه في ريال مدريد.

ويملك الاتحاد الآن قائمةً من ثمانية من اللاعبين الأجانب تضم البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس المرمى، والفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي، والثلاثي البرازيلي فابينيو وإيجور كورونادو ورومارينيو، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، والبرتغالي جوتا، ما يعني أن ضم ألابا سيستدعي استبعاد أحدهم.

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