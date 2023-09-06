ريال مدريد : لم يصلنا عرض من اتحاد جدة للحصول على خدمات ديفيد ألابا
التاريخ
9/6/2023 3:00:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أكد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم استمرار الدولي النمساوي ديفيد ألابا مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وعدم رحيله عن النادي.
جاء ذلك بعد ارتباط اسم نادي اتحاد جدة بتقديم عرض مالي كبير من أجل الحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال جوزيه أنخيل، المدير التنفيذي لريال مدريد، في تصريحات نشرتها صحيفة "الرياضية" السعودية إن النادي لم يصله أي عرض رسمي من الاتحاد، مضيفا :"حتى لو وصل، لن يرحل ألابا عن الفريق، وهذا قرار نهائي".
وأكد :"هو أحد أهم لاعبينا، ونحن متمسِّكون بالقوام الأساسي للفريق في الوقت الجاري. القائمة في حاجة إلى كل لاعب، لذا سيستمر معنا بشكل طبيعي".
ولدى سؤاله عما إذا كان الريال تلقى أي عروض رسمية من أندية في الدوري السعودي أجاب قائلا :"كلا، لم تصلنا أي عروض رسمية، وسأكون صريحًا أكثر الباب كان مغلقا أمام كل شيء، سواءً أمام محاولات الوسطاء، أو العروض الرسمية. كان الأمر مغلا من الأساس".
وكانت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أشارت، أمس، إلى وجود عرض من الاتحاد من أجل ضم ألابا، يصل إلى 40 مليون يورو، في حين عرض النادي على اللاعب راتبا سنويا، قدره 25 مليونا، وهو ما يزيد كثيرا عما يتقاضاه في ريال مدريد.
ويملك الاتحاد الآن قائمةً من ثمانية من اللاعبين الأجانب تضم البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس المرمى، والفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي، والثلاثي البرازيلي فابينيو وإيجور كورونادو ورومارينيو، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، والبرتغالي جوتا، ما يعني أن ضم ألابا سيستدعي استبعاد أحدهم.
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