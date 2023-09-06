سلاح الجو الأوكراني يشن 13 هجوما على مواقع روسية

سلاح الجو الأوكراني يشن 13 هجوما على مواقع روسية
التاريخ
9/6/2023 3:00:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
شن سلاح الجو الأوكراني 11 هجوما على مناطق تمركز العسكريين والأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، كما شن هجومين على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأربعاء.
وقال البيان إن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية شنت هجوما على منطقة تمركز عسكريين روس وأسلحة ومعدات عسكرية و14 قطعة مدفعية ومستودع ذخائر ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات تابعة للقوات الروسية.
وأضاف البيان أن القوات الروسية شنت 40 هجوما جويا وشنت 51 هجوما باستخدام قاذفات الصواريخ المتعددة على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال البيان إن الهجمات الإرهابية الروسية أسفرت عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين وألحقت أضرارا بالمباني السكنية وغيرها من البنية التحتية المدنية.
وأضاف البيان أن احتمال قيام القوات الروسية بإطلاق الصواريخ وشن الهجمات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا لا يزال مرتفعا.
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