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سلاح الجو الأوكراني يشن 13 هجوما على مواقع روسية

9/6/2023 3:00:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


شن سلاح الجو الأوكراني 11 هجوما على مناطق تمركز العسكريين والأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، كما شن هجومين على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأربعاء.


وقال البيان إن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية شنت هجوما على منطقة تمركز عسكريين روس وأسلحة ومعدات عسكرية و14 قطعة مدفعية ومستودع ذخائر ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات تابعة للقوات الروسية.

وأضاف البيان أن القوات الروسية شنت 40 هجوما جويا وشنت 51 هجوما باستخدام قاذفات الصواريخ المتعددة على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال البيان إن الهجمات الإرهابية الروسية أسفرت عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين وألحقت أضرارا بالمباني السكنية وغيرها من البنية التحتية المدنية.

وأضاف البيان أن احتمال قيام القوات الروسية بإطلاق الصواريخ وشن الهجمات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا لا يزال مرتفعا.

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