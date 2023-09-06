تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقدم سير العمل في مشروع خزان المياه الذي تنفذه الهيئة في منطقة حتا للاطلاع على تقدم الأعمال الإنشائية، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 89.42% من إجمالي المشروع. وتبلغ السعة التخزينية للمشروع 30 مليون جالون، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع، الذي تبلغ تكلفته نحو 86 مليون درهم، خلال الربع الأخير من العام الجاري.



رافق معالي الطاير المهندس برنلي نصور، نائب الرئيس – المشاريع وهندسة المياه والصيانة والتوصيلات الجديدة في هيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس أحمد سيف الفلاسي، مدير أول شبكات نقل المياه في الهيئة.

يشتمل المشروع على إنشاء خزانين بقدرة تخزينية تبلغ 30 مليون جالون من المياه المحلاة، وتشييد المباني الداعمة، وتمديد أنابيب المداخل والمخارج. واكتملت أعمال الأساس الإنشائية لجميع المباني والخزانات بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة الاكتمال في الأعمال فوق الأرضية 92% وتم أيضا تمديد ما يقارب من 99% من الأنابيب.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تدعم مشاريعنا في حتّا الخطة التنموية الشاملة التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير منطقة حتّا وتلبية احتياجاتها التنموية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتوفير فرص عمل مبتكرة للمواطنين في حتّا. وتدعم خزانات المياه التي تنفذها الهيئة في مختلف أنحاء دبي الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030، واستراتيجية الأمن المائي 2036 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وضمن جهود الهيئة الرامية إلى تحسين كفاءة واعتمادية شبكات المياه ورفع كميات التدفق المائي لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق دبي وزيادة السعة التخزينية لإمارة دبي لتصل إلى 1,152 مليون جالون من المياه المحلاة مقارنةً بالسعة الحالية التي تبلغ 942 مليون جالون بما يفي بالمتطلبات الحالية والمستقبلية ويسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة."

وتعمل الهيئة حالياً على تنفيذ مشروع لتخزين 6,000 مليون جالون من المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية واسترجاعها عند الحاجة. وتوفر هذه التقنية مخزوناً استراتيجياً يمد الإمارة بأكثر من 50 مليون جالون من المياه يوميا في حالات الطوارئ لمدة 90 يوماً، مع ضمان سلامة المياه المخزنة من التأثيرات الخارجية.

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