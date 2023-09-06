طلاب الأرجنتين يكرّمون ميسي بصورة ضخمة من البلاستيك المعاد تدويره
التاريخ
9/6/2023 3:00:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
رسم طلاب مدارس ثانوية في الأرجنتين، صورة ضخمة لنجم كرة القدم ليونيل ميسي، من ألوف أغطية الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها، وانتشر مقطع فيديو لهذا العمل الفني الرائع على نطاق واسع عبر الانترنت.
وبعد ما يقرب من تسعة أشهر على قيادة النجم الأرجنتيني للمنتخب الوطني للفوز بكأس العالم، فإن الدولة العاشقة لكرة القدم غارقة في ركود اقتصادي عميق وانقسامات سياسية، لكن يبدو أن حب ميسي غطى على كل شيء.
وتغطي الصورة الجديدة، أرضية فناء مدرسة ثانوية في الهواء الطلق في حي جراند بورج خارج العاصمة بوينس أيرس.
ونشر سيباستيان راميريز، المعلم في المدرسة، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي انتشر على نطاق واسع يعطي تقييما واسع النطاق لإرث ميسي.
وأظهر مقطع فيديو لكواليس تجهيز الصورة العملاقة، عشرات الأطفال وهم ينحنون فوق تصميم مرمز بالألوان وصناديق من أغطية الزجاجات متناثرة حولهم.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN06092023000110011019ID1107014654
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.