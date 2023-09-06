رسم طلاب مدارس ثانوية في الأرجنتين، صورة ضخمة لنجم كرة القدم ليونيل ميسي، من ألوف أغطية الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها، وانتشر مقطع فيديو لهذا العمل الفني الرائع على نطاق واسع عبر الانترنت.

وبعد ما يقرب من تسعة أشهر على قيادة النجم الأرجنتيني للمنتخب الوطني للفوز بكأس العالم، فإن الدولة العاشقة لكرة القدم غارقة في ركود اقتصادي عميق وانقسامات سياسية، لكن يبدو أن حب ميسي غطى على كل شيء.

وتغطي الصورة الجديدة، أرضية فناء مدرسة ثانوية في الهواء الطلق في حي جراند بورج خارج العاصمة بوينس أيرس.



ونشر سيباستيان راميريز، المعلم في المدرسة، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي انتشر على نطاق واسع يعطي تقييما واسع النطاق لإرث ميسي.

وأظهر مقطع فيديو لكواليس تجهيز الصورة العملاقة، عشرات الأطفال وهم ينحنون فوق تصميم مرمز بالألوان وصناديق من أغطية الزجاجات متناثرة حولهم.

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