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روسيا تبدأ العام الدراسي بمنهج جديد يجمع المهارات العسكرية ورؤية الكرملين لتاريخ أوكرانيا

9/6/2023 3:00:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بأن العام الدراسي الجديد بدأ في روسيا بمنهج جديد يجمع ما بين المهارات العسكرية ورؤية الكرملين لتاريخ أوكرانيا. وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شخصيا، بإعطاء درس مفتوح لعدد 30 تلميذا في اليوم الأول للفصل الدراسي.

وجاء في التقييم اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن المواضيع في امتحان التاريخ الوطني المحدث، تشمل إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، و"العملية العسكرية الخاصة" القائمة في أوكرانيا.

ومن جانبه، وافق البرلمان الروسي على المنهج الدراسي في العام الماضي.

وأفاد التقييم بأن المنهج الجديد يخدم ثلاثة أهداف، وهي: تلقين الطلاب مبررات الكرملين لشن "العملية العسكرية الخاصة"، وغرس العقلية القتالية لدى الطلاب، وتقليل الجداول الزمنية للتدريب على التعبئة والانتشار من الآن فصاعدا.

ويشير إدخال عمليات الطائرات بدون طيار إلى أهميتها المتطورة في ساحة المعركة، والدروس المستفادة بشأن هذه الأنظمة بصورة مباشرة من خلال الصراع في أوكرانيا.

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