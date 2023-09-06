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وزير المالية الفرنسي: من الممكن أن يبدأ تطبيق خفض الضرائب خلال عام 2025

9/6/2023 3:00:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إنه من الممكن أن يبدأ تطبيق خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لخفض ضرائب بواقع ملياري يورو (2ر2 مليار دولار) بالنسبة للأسر خلال عام 2025.

وأضاف لو مير في حوار مع صحيفة لو فيجارو الفرنسية " سوف نحقق ذلك في أسرع وقت ممكن، وإذا كان الأمر ممكنا سوف يكون ذلك من خلال مسودة موازنة 2025 ".


وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ماكرون قال في مايو الماضي إنه سوف يخفض ضرائب بواقع ملياري يورو للأسر متوسطة الدخل عندما يصبح الأمر ممكنا، قبل نهاية فترة رئاسته عام 2027.

ويشار إلى أن ماكرون منذ توليه السلطة في عام 2017 يعتمد على إجراء تغيرات في سوق العمل، وخفض ضرائب الشركات لتعزيز التوظيف والنمو، و زيادة التمويل العام بدلا من فرض ضرائب على الأسر.

وأكد لو مير أن الحكومة تسعى لتوفير 10 مليارات يورو في إطار جهودها لتحسين التمويل العام بعد أيام من الإنفاق المتزايد، ويرجع ذلك جزئيا إلى جائحة كورونا وأزمة الطاقة.

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