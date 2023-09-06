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التجشؤ.. متى يستلزم استشارة الطبيب؟

9/6/2023 3:00:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي إن التجشؤ له أسباب عديدة، منها ما هو بسيط، ومنها ما هو خطير.

وأوضحت الجمعية أن الأسباب البسيطة للتجشؤ تتمثل في تناول الطعام تحت ضغط، وكثرة الكلام أثناء الأكل، وتناول كميات كبيرة من الطعام، وشرب المشروبات الغازية، ومضغ العلكة، ومص البونبون.

وأضافت الجمعية أن التجشؤ المتكرر المصحوب بحُرقة المعدة وآلام البطن يستلزم استشارة الطبيب، حيث إنه قد يشير حينئذ إلى مرض خطير مثل التهاب المعدة، وعدم تحمل الطعام وضعف العضلة العاصرة عند تقاطع المريء والمعدة، وتضيق المريء وارتجاع المريء، ونشوء الرتوج (الأكياس) في المريء وقرحة المعدة.

وللوقاية من التجشؤ، ينبغي تناول الطعام ببطء ومضغ الطعام جيداً، مع تناول حصص صغيرة منه، بالإضافة إلى الإقلال من المشروبات الغازية والأغذية المنتجة للغاز والقهوة والشاي الأسود والسكر والدهون.



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