(MENAFN
- Weber Shandwick) العلامة التجارية الإيطالية المتخصصة بالأطفال تفتتح أول متجر لها في الإمارات العربية المتحدة في دبي مول بالشراكة مع شركة الخياط للاستثمار
دبي، الإمارات العربية المتحدة: مع استمرار النمو القوي لسوق التجزئة في الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "نانان"، العلامة التجارية العالمية لأثاث وملابس وإكسسوارات الأطفال، عن دخولها بشكل رسمي إلى الإمارات مع افتتاح متجرها الأول في دبي مول. وسوف تكون علامة "نانان" التجارية، المملوكة لرجل الأعمال الإيطالي نيكولا بولغاري، ممثلة في الإمارات من قبل شركة الخياط للاستثمار.
وتتميز مجموعة منتجات "نانان" بلمستها الإيطالية الرفيعة المستوى والمواد الفاخرة التي تستخدمها. ويعد الجمال والجودة والفخامة الأسس الرئيسية التي يستند إليها مفهوم منتجات "نانان" المصنّعة في إيطاليا. ويلبّي المتجر الرئيسي الجديد في دبي مول، التي صممته وكالة Thirtyone Design + Management، احتياجات الأطفال الحديثي الولادة حتى سن 12 عاماً، كما يوفر مجموعة فريدة من الأزياء والأثاث والمجوهرات ومنتجات الجمال الخاصة بالأطفال، بما يتوافق مع فلسفة "نانان" المتمثلة في توفير الراحة والأناقة للأطفال وذويهم.
وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال كلاوديو بيزولاتو، المدير العام لعلامة نانان التجارية في ايطاليا: "كان قرارنا بافتتاح متجرنا الحصري في دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة خطوة استراتيجية تدعم نمو علامة ’نانان‘ التجارية وتستجيب للأذواق المميزة التي يتمتع بها جمهور الإمارات. ونحن واثقون تماماً بأن فلسفة ’نانان‘ وتأثيرها العميق في الطفولة سيلقى صدى إيجابي لدى الأهالي والأطفال في الإمارات. وعلاوة على ذلك، يتوافق هذا الإنجاز الجديد مع استراتيجيتنا الشاملة للتوسع، وتعزيز شراكتنا مع شركة الخياط للاستثمار التي تعد عاملاً أساسياً لتحقيق أهدافنا."
هذا ويجسد المتجر الجديد في دبي مول مفهوم العلامة التجارية ضمن بيئة فاخرة وراقية، تعطي شعوراً بعناق رقيق يرمز إليه الدبّان المدللان للعلامة التجارية "تاتو وبوتشيو". وتوحي القاعات الواسعة والقناطر ومناطق كبار الشخصيات المغطاة بالأقمشة المخملية والسجاد الناعم، بالأجواء اللطيفة للطفولة، كما تعكس جودة العلامة التجارية ورقيّها، لتُقدم في نهاية المطاف جواً فخماً يحاكي مكانة وتميّز جميع تشكيلات "نانان" رفيعة المستوى. وكانت الهوية الجديدة لعلامة نانان التجارية، والتي يمثلها خط منحنٍ يرمز إلى طيات الجسم وترحيب الأم بطفلها، نقطة البداية التي انطلق منها استوديو Thirtyone Design + Management لتحديد شكل ومخطط أسلوب العرض في المتجر الجديد.
ويأتي افتتاح المتجر في إطار توسع دولي أكبر لعلامة "نانان" بدأ في عام 2022. وتتواجد "نانان" اليوم في 15 دولة بدءاً من إيطاليا وصولاً إلى اليابان، والآن في الإمارات العربية المتحدة.
من جانبه، قال عماد حسين، مدير عام قسم الأزياء في شركة الخياط للاستثمار: "يسعدنا جداً أن نرحب بعلامة ’نانان‘ التجارية في كنف عائلة شركة الخياط للاستثمار وافتتاح أول متجر لها في دولة الإمارات العربية المتحدة في وجهة التسوق الرائدة عالمياً ’دبي مول‘. وتشتهر علامة ’نانان‘ بتقديم تشكيلات حصرية تعكس أعلى مستويات الرقي والبراءة في آن واحد. وسيكون متجرنا الجديد وجهة رئيسية للعائلات التي تسعى إلى التميز والأناقة والرقي في أزياء وملابس أطفالهم، لتنتقل إلى عالم تتناغم فيه الفخامة مع فرح الطفولة. ونحن نعتزم توسيع حضورنا داخل الإمارات خلال الأشهر المقبلة، كما أننا نستعد أيضاً لتوسيع عملياتنا التجارية بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وسيستند مفهوم "نانان" في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الخبرة العريقة والطويلة لشركة الخياط للاستثمار في مجال المنتجات والخدمات المتميزة عبر عدة قطاعات، كالبيع بالتجزئة، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية، واللياقة البدنية، وأسلوب الحياة، والمقاولات والسيارات. وتعكس إضافة علامة "نانان" إلى محفظة شركة الخياط للاستثمار استراتيجية النمو التي تتبعها الشركة لبناء وتعزيز شراكاتها مع علامات تجارية دولية مرموقة، إلى جانب تطوير مفاهيم علامتها التجارية المحلية الخاصة بها.
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