تسريبات عن إعلان محبط يخص سعر هاتف آيفون 15

تسريبات عن إعلان محبط يخص سعر هاتف آيفون 15
التاريخ
9/6/2023 2:20:58 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تنطلق فعاليات المؤتمر السنوي لشركة أبل خلال أيام قليلة من الآن حيث من المنتظر الكشف عن أحدث إصدارات هاتف آيفون وساعتها الذكية.
وظهر تقرير جديد للمحلل التقني الموثوق Luke Lin، يشير إلى أن هناك أنباء قوية عن رفع مستوى تسعير إصدارات هاتف آيفون 15 الجديدة، على عكس ما سبق أن نشر من أرقام متوقعة للهاتف.
وارتفاع معدل التسعير سيطال تحديدا، الإصدارات الأعلى من هاتف آيفون 15، وهي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، بحسب توقعات الخبير من شركة DigiTimes.
وفي تقريره قال "لوك لين"، إن إصدارات آيفون 15 الفائقة، ستشهد ارتفاعا كبيرا بها، مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي.
ذلك على عكس إصدارات آيفون 15 الافتتاحية، وهي iPhone 15 وiPhone 15 Plus، التي ستحتفظ بنفس معدل تسعيرها من العام السابق.
ومن أسباب رفع معدلات تسعير هواتف آيفون 15 الجديدة، ما سيطرأ من اختلاف على التصميم الخارجي للهواتف، بعد أن أكدت تسريبات أنه سيطرح نسخ بتصميم من التيتانيوم.
علاوة على عدد كبير من الميزات الفائقة التي لم تتح لإصدارات آيفون في السابق، فنجد أن الهاتف إصدار "برو ماكس" سيطرح بكاميرا جديدة متطورة، من نوع periscope.
في الوقت نفسه، تأتي زيادة أسعار هواتف آيفون 15 الجديدة، بالتزامن مع تراجع الطلب المتوقع على إصدارات الهواتف المختلفة من آيفون في الربع الأخيرة من عام 2023.
وسبق أن قدمت أبل طلبات بتوريد ما يتراوح بين 80 و 90 مليون وحدة من هاتف آيفون 15، بما كشف عن تراجع معدل الطلب عن العام الماضي، حيث تراوحت أوامر التوريد من أبل، بين 90 و 100 مليون وحدة من هواتف آيفون 14.
هذه العوامل دفعت بعض الخبراء في مجال التقنيات، بتوجيه النصيحة للمستهلكين بسرعة حجز نسختهم الخاصة من هاتف آيفون 15 فور فتح باب الحجز، حيث يتوقع أن تشهد هذه الإصدارات كميات محدودة من الوحدات المتاحة للبيع بالأسواق هذا العام، بإقبال كبير يحظى به تحديدا إصدار آيفون 15 برو ماكس، أكثر من أي اصدار آخر من هواتف آيفون 15.
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