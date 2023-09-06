تسريبات عن إعلان محبط يخص سعر هاتف آيفون 15

وظهر تقرير جديد للمحلل التقني الموثوق Luke Lin، يشير إلى أن هناك أنباء قوية عن رفع مستوى تسعير إصدارات هاتف آيفون 15 الجديدة، على عكس ما سبق أن نشر من أرقام متوقعة للهاتف.

وارتفاع معدل التسعير سيطال تحديدا، الإصدارات الأعلى من هاتف آيفون 15، وهي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، بحسب توقعات الخبير من شركة DigiTimes.

وفي تقريره قال "لوك لين"، إن إصدارات آيفون 15 الفائقة، ستشهد ارتفاعا كبيرا بها، مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي.

ذلك على عكس إصدارات آيفون 15 الافتتاحية، وهي iPhone 15 وiPhone 15 Plus، التي ستحتفظ بنفس معدل تسعيرها من العام السابق.

ومن أسباب رفع معدلات تسعير هواتف آيفون 15 الجديدة، ما سيطرأ من اختلاف على التصميم الخارجي للهواتف، بعد أن أكدت تسريبات أنه سيطرح نسخ بتصميم من التيتانيوم.

علاوة على عدد كبير من الميزات الفائقة التي لم تتح لإصدارات آيفون في السابق، فنجد أن الهاتف إصدار "برو ماكس" سيطرح بكاميرا جديدة متطورة، من نوع periscope.

في الوقت نفسه، تأتي زيادة أسعار هواتف آيفون 15 الجديدة، بالتزامن مع تراجع الطلب المتوقع على إصدارات الهواتف المختلفة من آيفون في الربع الأخيرة من عام 2023.

وسبق أن قدمت أبل طلبات بتوريد ما يتراوح بين 80 و 90 مليون وحدة من هاتف آيفون 15، بما كشف عن تراجع معدل الطلب عن العام الماضي، حيث تراوحت أوامر التوريد من أبل، بين 90 و 100 مليون وحدة من هواتف آيفون 14.

هذه العوامل دفعت بعض الخبراء في مجال التقنيات، بتوجيه النصيحة للمستهلكين بسرعة حجز نسختهم الخاصة من هاتف آيفون 15 فور فتح باب الحجز، حيث يتوقع أن تشهد هذه الإصدارات كميات محدودة من الوحدات المتاحة للبيع بالأسواق هذا العام، بإقبال كبير يحظى به تحديدا إصدار آيفون 15 برو ماكس، أكثر من أي اصدار آخر من هواتف آيفون 15.