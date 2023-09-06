%70.3 نسبة ارتفاع زوار عجلون
التاريخ
9/6/2023 2:20:58 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ارتفع عدد زوار عجلون خلال النصف الأول من العام الحالي 70.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب بيانات " وصل عدد الزوار خلال النصف الأول من العام الحالي 210,534 زائرا منهم 114,650 أردنيا و95,884 أجنبيا، فيما بلغ العدد العام الماضي للفترة ذاتها 123,594 زائرا منهم 79,200 أردني و44,394 أجنبيا، وذلك وفق المملكة.
يشار إلى أن تلفريك عجلون بدء عمله رسميا في منتصف حزيران 2023.
وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية تتمتع عجلون بمواقع أثرية عدة منها قلعة الربض/قلعة عجلون التي شيدت عام 1184 ميلادي.
كما يوجد في عجلون مواقع سياحية عدة مثل محمية عجلون الطبيعية ووادي كفرنجة (وادي الطواحين) وغيرها من الأماكن.
وتحتضن عجلون مواقع دينية مثل كنيسة مار إلياس وكنيسة سيدة الجل التي تاريخها قرابة القرن الرابع الميلادي، إضافة لعدد من المقامات الدينية.
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