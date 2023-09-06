%70.3 نسبة ارتفاع زوار عجلون

وبحسب بيانات " وصل عدد الزوار خلال النصف الأول من العام الحالي 210,534 زائرا منهم 114,650 أردنيا و95,884 أجنبيا، فيما بلغ العدد العام الماضي للفترة ذاتها 123,594 زائرا منهم 79,200 أردني و44,394 أجنبيا، وذلك وفق المملكة.

يشار إلى أن تلفريك عجلون بدء عمله رسميا في منتصف حزيران 2023.

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية تتمتع عجلون بمواقع أثرية عدة منها قلعة الربض/قلعة عجلون التي شيدت عام 1184 ميلادي.

كما يوجد في عجلون مواقع سياحية عدة مثل محمية عجلون الطبيعية ووادي كفرنجة (وادي الطواحين) وغيرها من الأماكن.

وتحتضن عجلون مواقع دينية مثل كنيسة مار إلياس وكنيسة سيدة الجل التي تاريخها قرابة القرن الرابع الميلادي، إضافة لعدد من المقامات الدينية.