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سكرتير مبارك يعلق على تطورات مباحثات سد النهضة

9/6/2023 2:20:58 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اعتبر المفكر السياسي المصري مصطفى الفقي أن عدم تغيير الجانب الإثيوبي لموقفه في جولة المفاوضات الأولى بملف سد النهضة، التي عقدت بالقاهرة الشهر الماضي بحضور الدول الـ3 "أمر متوقع".

وخلال لقاء ببرنامج "يحدث في مصر"،
قال الفقي الذي كان يشغل منصب سكرتير رئيس الجمهورية في عهد حسني مبارك: "إن مراجعة الموقف تستغرق وقتا طويلا"، مشيرا إلى "تفاؤله" بتلك المباحثات، لأنها تعني أن "المشكلة لن تظل مغلقة إلى ما لا نهاية".

وأضاف الفقي أن مصر ترغب في أن يكون الملء خلال سنوات الشح المائي، بقرار جماعي وليس إرادة منفردة.

ونوه بأن إثيوبيا ما زالت تنكر كل الاتفاقيات الموقعة بشأن نهر النيل مع مصر والسودان، وتزعم أنها وُقعت في العصر الاستعماري.

وشدد المفكر السياسي على أن مصر لن تتنازل أبدا عن ثوابتها بملف سد النهضة، والحفاظ على حصتها المائية السنوية، مردفا: "مصر عمرها ما استسلمت".

وفي 27 أغسطس الماضي، انطلقت في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا.

وجاء ذلك على ضوء البيان الصادر في 13 يوليو 2023 عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية في القاهرة على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع الخرطوم.

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