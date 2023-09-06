أرمينيا وأمريكا تجريان مناورات عسكرية مشتركة هذا الشهر

أرمينيا وأمريكا تجريان مناورات عسكرية مشتركة هذا الشهر
التاريخ
9/6/2023 2:20:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
قالت وزارة الدفاع في أرمينيا اليوم الأربعاء إن أرمينيا والولايات المتحدة ستجريان تدريبات عسكرية مشتركة في أرمينيا اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وأضافت في بيان "في إطار التحضير للمشاركة في مهام حفظ السلام الدولية، ستعقد التدريبات المشتركة بين أرمينيا والولايات المتحدة 'إيجل بارتنر 2023' في الفترة من 11 إلى 20 سبتمبر في أرمينيا".
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