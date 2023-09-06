أرمينيا وأمريكا تجريان مناورات عسكرية مشتركة هذا الشهر



قالت وزارة الدفاع في أرمينيا اليوم الأربعاء إن أرمينيا والولايات المتحدة ستجريان تدريبات عسكرية مشتركة في أرمينيا اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأضافت في بيان "في إطار التحضير للمشاركة في مهام حفظ السلام الدولية، ستعقد التدريبات المشتركة بين أرمينيا والولايات المتحدة 'إيجل بارتنر 2023' في الفترة من 11 إلى 20 سبتمبر في أرمينيا".

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