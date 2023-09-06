وزير خارجية الهند: غياب شي وبوتين عن قمة العشرين ليس غير عادي
التاريخ
9/6/2023 2:20:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار لوكالة (إيه.إن.آي) للأنباء إن غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قمة مجموعة العشرين التي تعقد بعد أيام في نيودلهي ليس غير عادي ولا علاقة له ببلاده.
وأضاف في مقابلة جرى بثها اليوم الأربعاء أن مجموعة من ممثلي ودبلوماسيي دول مجموعة العشرين يتفاوضون للتوصل إلى توافق بشأن إعلان للقمة التي تعقد في التاسع والعاشر من سبتمبر .
ولدى سؤاله عما إذا كان سبب غياب بوتين وشي عن القمة هو الانزعاج من الهند، قال جايشانكار "لا.. لا أعتقد أن الأمر متعلق بالهند بأي حال... أعتقد أيا كان القرار الذي سيتخذاه فهما يعلمان الأصلح. لكن لا أرى إطلاقا الأمر بالطريقة التي أشرت إليها".
وعند سؤاله عما إذا كان غيابهما سيؤثر على التوصل لتوافق والخروج بإعلان ختامي في نهاية القمة، قال الوزير "نتفاوض حاليا... لم يبدأ العمل أمس".
لكنه أشار إلى أن التوقعات من قمة مجموعة العشرين "مرتفعة للغاية" وأن نيودلهي تواجه تحديات فيما يتعلق بالتعامل مع "عالم صعب للغاية" يرزح حاليا تحت وطأة تبعات الجائحة والصراعات وتغير المناخ والديون والسياسة.
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