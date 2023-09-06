

قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار لوكالة (إيه.إن.آي) للأنباء إن غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قمة مجموعة العشرين التي تعقد بعد أيام في نيودلهي ليس غير عادي ولا علاقة له ببلاده.

وأضاف في مقابلة جرى بثها اليوم الأربعاء أن مجموعة من ممثلي ودبلوماسيي دول مجموعة العشرين يتفاوضون للتوصل إلى توافق بشأن إعلان للقمة التي تعقد في التاسع والعاشر من سبتمبر .

ولدى سؤاله عما إذا كان سبب غياب بوتين وشي عن القمة هو الانزعاج من الهند، قال جايشانكار "لا.. لا أعتقد أن الأمر متعلق بالهند بأي حال... أعتقد أيا كان القرار الذي سيتخذاه فهما يعلمان الأصلح. لكن لا أرى إطلاقا الأمر بالطريقة التي أشرت إليها".

وعند سؤاله عما إذا كان غيابهما سيؤثر على التوصل لتوافق والخروج بإعلان ختامي في نهاية القمة، قال الوزير "نتفاوض حاليا... لم يبدأ العمل أمس".

لكنه أشار إلى أن التوقعات من قمة مجموعة العشرين "مرتفعة للغاية" وأن نيودلهي تواجه تحديات فيما يتعلق بالتعامل مع "عالم صعب للغاية" يرزح حاليا تحت وطأة تبعات الجائحة والصراعات وتغير المناخ والديون والسياسة.

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