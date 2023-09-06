البنك المركزي الصيني يضخ 26 مليار يوان في النظام المصرفي
التاريخ
9/6/2023 2:20:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
زاد بنك الشعب (المركزي) الصيني كميات السيولة النقدية التي ضخها في النظام المصرفي لليوم الثالث على التوالي.
وذكر البنك أنه ضخ اليوم 26 مليار يوان (61ر3 مليار دولار)
من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 8ر1%.، بعد أن ضخ أمس 14 مليار يوان (95ر1 مليار دولار)
وأول أمس 12 مليار يوان
(نحو 67ر1 مليار دولار) بفائدة قدرها 8ر1%،
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية عن البنك المركزي القول إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.
وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN06092023000110011019ID1107014539
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.