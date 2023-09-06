البنك المركزي الصيني يضخ 26 مليار يوان في النظام المصرفي

زاد بنك الشعب (المركزي) الصيني كميات السيولة النقدية التي ضخها في النظام المصرفي لليوم الثالث على التوالي.

وذكر البنك أنه ضخ اليوم 26 مليار يوان (61ر3 مليار دولار)

من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 8ر1%.، بعد أن ضخ أمس 14 مليار يوان (95ر1 مليار دولار)

وأول أمس 12 مليار يوان

(نحو 67ر1 مليار دولار) بفائدة قدرها 8ر1%،

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية عن البنك المركزي القول إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.





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