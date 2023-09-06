الاحتلال يهدم منازل ومنشآت في بلدة عناتا

الاحتلال يهدم منازل ومنشآت في بلدة عناتا
التاريخ
9/6/2023 2:13:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس/PNN- هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مباني ومنشآت في حي البقعان ببلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة.
وقالت مصادر محلية في البلدة، إن جرافات برفقة قوات الاحتلال اقتحمت القريه عند الساعة الخامسة فجرا، وشرعت بهدم منشآت صناعية ومحل قطع سيارات، وبعض المباني، منها سكنية، ولا تزال عمليات الهدم متواصلة حتى إعداد هذا الخبر.
يتبع...
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