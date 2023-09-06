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الاحتلال يهدم منازل ومنشآت في بلدة عناتا

9/6/2023 2:13:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مباني ومنشآت في حي البقعان ببلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية في البلدة، إن جرافات برفقة قوات الاحتلال اقتحمت القريه عند الساعة الخامسة فجرا، وشرعت بهدم منشآت صناعية ومحل قطع سيارات، وبعض المباني، منها سكنية، ولا تزال عمليات الهدم متواصلة حتى إعداد هذا الخبر.

يتبع...

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